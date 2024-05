Xinhua Silk Road: Das chinesische Unternehmen Tasly veröffentlicht ein Weißbuch und ein großes Modell für digitale TCM-Intelligenz

BEIJING, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Chinas TCM-Produktentwickler Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. hat am 9. Mai 2024 auf einer Industriekonferenz ein Weißbuch über die digitale Intelligenz der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) veröffentlicht und ein entsprechendes großes Modell vorgestellt.

Die digitale Intelligenz der TCM ist ein wesentlicher Weg für die Entwicklung der TCM und stellt die neue Qualität der produktiven Kräfte der hochwertigen TCM-Entwicklung dar, sagte Yan Kaijing, Vorsitzender der Tasly Pharmaceutical Group.

Photo taken on May 9, 2024 shows that Yan Kaijing, chairman of Tasly Pharmaceutical Group, is addressing an industrial conference.

Um Innovationen im Bereich der digitalen TCM-Intelligenz zu schaffen, indem TCM-Theorien, klinische Erfahrung und digitale Technologien kombiniert werden, haben Tasly und der chinesische Technologieriese Huawei gemeinsam ein großes Modell mit digitaler Kräuterintelligenz entwickelt.

Das große Modell hat 38 Milliarden Parameter. Nach einem umfangreichen Textdatentraining, einer verbesserten Suchfunktion und der Kompatibilität von TCM-Szenarien soll das KI-gesteuerte Modell den Forschern helfen, TCM-bezogene theoretische Erkenntnisse besser zusammenzustellen und zusammenzufassen.

Yan sagte, das Unternehmen werde das große Modell weiter optimieren, um ein neues Paradigma für die TCM-Forschung und -Entwicklung (F&E) zu schaffen und die klinische Anwendung zu verbessern.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/340150.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412173/pic.jpg