Xinhua Silk Road : Tasly, en Chine, publie un livre blanc, un grand modèle sur l'intelligence numérique de la MTC

PÉKIN, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le développeur chinois de produits MTC, Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. a publié un livre blanc sur l'intelligence numérique de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et a lancé un grand modèle connexe lors d'une conférence industrielle le 9 mai 2024.

« L'intelligence numérique de la MTC est une voie essentielle pour le développement de la MTC, représentant les nouvelles forces productives de qualité du développement de la MTC de haute qualité », a déclaré Yan Kaijing, président de Tasly Pharmaceutical Group.

Photo taken on May 9, 2024 shows that Yan Kaijing, chairman of Tasly Pharmaceutical Group, is addressing an industrial conference.

Afin de faire des innovations en termes d'intelligence numérique de la MTC, en combinant les théories de la MTC, l'expérience clinique et les technologies numériques, Tasly et le géant technologique chinois Huawei ont développé conjointement un grand modèle présentant l'intelligence numérique des herbes.

Le grand modèle a intégré 38 milliards de paramètres. Après une formation préalable massive sur les données textuelles, une fonction de recherche améliorée et la compatibilité des scénarios de MTC, le grand modèle piloté par l'IA devrait aider les chercheurs à mieux compiler et résumer les preuves théoriques liées à la MTC.

M. Yan a déclaré que l'entreprise continuera à optimiser le grand modèle pour construire un nouveau paradigme pour la recherche et le développement (R&D) de la MTC et mieux servir les applications cliniques.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/340150.html