Xinhua Silk Road: Sportveranstaltung belebt den Wintertourismus in Mudanjiang im Nordosten Chinas

BEIJING, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Die 28. nationalen Winterschwimmmeisterschaften 2024 gingen am 10. November in der malerischen Landschaft des Jingpo-Sees in der Stadt Mudanjiang in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang erfolgreich zu Ende und zeigen, wie Sportveranstaltungen den Wintertourismus ankurbeln.

An den diesjährigen Meisterschaften nahmen fast 700 Winterschwimmbegeisterte aus dem ganzen Land teil. Die Schwimmerinnen und Schwimmer stellten in der atemberaubenden Naturlandschaft des Jingpo-Sees ihre Ausdauer und ihr Können unter Beweis und boten den Besuchern und Zuschauern ein fesselndes Spektakel.

Die atemberaubende Kulisse des Sees und die herzliche Gastfreundschaft der Organisatoren hinterließen bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.

Bao Rongqing leitet ein Schwimmteam aus Xinjiang und sagte, dass alle 11 Mitglieder des Teams den Jingpo-See zum ersten Mal besuchten und von seiner natürlichen Schönheit beeindruckt waren. Sie wollen anderen Sportfans in ihrer Heimat dieses einmalige Winterschwimmgebiet empfehlen.

In den letzten Jahren hat der Jingpo-See seine geografischen und klimatischen Vorteile genutzt, um eine Vielzahl von Sportveranstaltungen auszurichten, darunter das Rollschuh-Opening, den Eismarathon und das Eis-Drachenbootrennen. Im Jahr 2022 wurde er von der Generalverwaltung für Sport und dem Ministerium für Kultur und Tourismus zur nationalen Demonstrationsbasis für Sporttourismus ernannt.

Durch die Austragung hochwertiger Sportereignisse hat der Jingpo-See kurzfristige Besucherströme in dauerhafte Besucherbindung umgewandelt, den Tourismusmarkt neu belebt und eine Synergie zwischen Sportereignissen und Wintertourismus erzielt.

