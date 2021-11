Yadea präsentiert auf der EICMA 2021 die neuesten Innovationen im Bereich der elektrischen Zweiräder

MAILAND, 15. November 2021 /PRNewswire/ -- Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, wird auf der kommenden Internationalen Motorrad- und Zubehörmesse („EICMA"), die vom 23. bis 28. November in Mailand stattfindet, ihre neuesten Forschungs- und Entwicklungsfortschritte vorstellen. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Yadea an der EICMA teilnimmt, und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Marke dar, da sie ihre Präsenz auf den globalen Märkten weiter ausbaut.