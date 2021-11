Yadea sera présent à l'EICMA 2021 avec ses dernières innovations en matière de deux-roues électriques

« Nous sommes ravis de participer une fois de plus à l'EICMA. En tant que plus grande plateforme du secteur, l'EICMA est l'occasion pour nous de présenter nos produits et technologies les plus récents sur la scène mondiale. Nous savons que nos partenaires et clients attendent avec impatience de découvrir les dernières innovations de notre marque, et l'exposition de cette année ne les décevra pas », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

L'EICMA est depuis longtemps reconnue comme le plus important salon mondial du secteur des deux roues et après avoir été reportée en 2020 en raison de la pandémie, l'édition 2021 revient comme prévu. Yadea a participé pour la première fois à l'EICMA en 2015 et a exposé de manière continue depuis 2018 - ce qui lui vaut la réputation de phare de l'innovation pour les deux-roues électriques.

Grâce à ses efforts continus en matière d'innovation et de R&D, Yadea a continué à surprendre l'EICMA avec des produits accrocheurs. Au cours de l'EICMA 2018, Yadea a présenté sa série G5, alors phare, qui a fait des vagues grâce à son design et ses coloris élégants, ses technologies de pointe pour les motos et son système de performance de sécurité de pointe. L'entreprise a ensuite enchaîné avec le véhicule chic C1S à l'EICMA 2019. Dotée d'un design KISKA récompensé par un point rouge, d'un système de gestion de l'énergie intelligent et de composants haut de gamme, la C1S a ébloui l'industrie par sa conduite raffinée et sportive.

L'exposition de Yadea à l'EICMA 2021 poursuivra l'héritage d'innovation de la marque avec le lancement attendu du Y1S. Lancé au début du mois, le Y1S est le premier de son genre à être spécifiquement conçu et développé pour des applications commerciales. Avec une conception hautement adaptable et extensible et des caractéristiques de sécurité avancées, le Y1S est prêt à révolutionner l'expérience de conduite pour différents utilisateurs.

En outre, en 2021, Yadea a lancé sa technologie de batterie Graphene 3.0, qui offre une résistance à très basse température, et la série de produits Huan Huan, alimentée par la technologie d'échange de batterie Gogoro, offre une expérience de ravitaillement électrique à la demande. Pour ce qui est des produits et des technologies qui seront dévoilés lors de l'exposition, les participants devront faire preuve de patience. Cependant, une chose est sûre : Yadea continuera à aider davantage de personnes à « Électrifier leur vie » à l'EICMA 2021 et au-delà.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes de pétrole et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

