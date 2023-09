Yealink bringt neue Microsoft Teams Rooms-Lösungen für intelligentere und flexiblere Meetings auf den Markt

XIAMEN, China, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Yealink, ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat seine MVC-Serie Microsoft Teams Rooms System der 3. Generation auf den Markt gebracht und ist damit das erste Unternehmen, das mit soft Microsoft bei der Integration von KI-Technologien wie Sprachsteuerung, Identitätserkennung und Transkription in Videokonferenzen zusammenarbeitet. Die neuen Lösungen bieten intelligente Funktionen für ein gleichberechtigtes Videokonferenzerlebnis und eine flexible Installation für verschiedene Konferenzumgebungen, von Standardräumen bis hin zu Sitzungssälen, Schulungsräumen und teilbaren Räumen. Verbessern Sie Ihre MTR-Reise mit unübertroffener Intelligenz und Vielseitigkeit.

Intelligentes Meeting-Erlebnis

Wie Forbes berichtet, wird die Einführung von Hybridarbeit bis 2023 weltweit um 28,2 % zunehmen. Die McKinseys Daten unterstreichen das Potenzial von KI, die Effizienz zu steigern und möglicherweise 70 % der Arbeitszeit einzusparen. Die neuesten MTR-Lösungen von Yealink werden von der KI-Technologie angetrieben und heben die Zusammenarbeit auf eine ganz neue Ebene der Gleichberechtigung. Mit der Copilot-Integration werden Meetings durch Sprachbefehle eingeleitet und beendet, sodass die Teilnehmer die Hände frei haben. Die Sprach- und Gesichtserkennung identifiziert und zeigt die Namen der Teilnehmer in Meetings und auf Echtzeit-Transkriptionen an. Ob über Multi-Stream People Feed (für normale Konferenzräume) oder Multi-Camera Intelliframe (für größere Räume), das System verfolgt geschickt die letzten vier aktiven Sprecher und fördert so nahtlose und natürliche Unterhaltungen.

Flexible Anwendungsbereitstellung

Die neuen MTR-Lösungen von Yealink bieten einen flexiblen Einsatz für unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Für die Audiotechnik stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter kabelgebundene und drahtlose Mikrofone sowie Deckenmikrofone, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind. Für die Bildschirmfreigabe werden nicht nur kabelgebundene Verbindungen wie HDMI oder USB-C unterstützt, sondern die Lösungen ermöglichen auch die kabellose Freigabe über Miracast, AirPlay, Google Cast und den kabellosen Präsentations-Pod WPP30 von Yealink und erfüllen damit die vielfältigen Anforderungen an die Bildschirmfreigabe. Was die Anzeige betrifft, so ist die gesamte Serie mit dem MCore Pro Mini-PC ausgestattet, der über eine integrierte EDID-Erkennung für verschiedene Bildschirmauflösungen verfügt, so dass keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich sind und eine optimale Anzeigequalität gewährleistet ist.

Diverse Pro-AV-Lösungen

In großen Unternehmen erfordert die Komplexität von Konferenzräumen die Integration einer Reihe von audiovisuellen Geräten wie Beleuchtung, Soundsysteme, Videokonferenzen und digitale Beschilderung. Dadurch entsteht ein Bedarf an einer professionelleren, hochwertigeren und sogar maßgeschneiderten umfassenden Lösung, die allgemein als Pro-AV-Lösung (Professional Audiovisual Solution) bezeichnet wird. Die neuen MTR-Lösungen von Yealink sind strategisch auf diese Nachfrage ausgerichtet und bieten ein Multi-Kamera-Setup für große Meeting-Umgebungen, das den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Kameras unterstützt, um verschiedene Perspektiven während der Diskussion zu erfassen. Darüber hinaus bieten sie eine breite Kompatibilität mit bekannten Audio- und Steuerungslösungen von Drittanbietern wie Biamp, Kramer, AMX und Q-SYS, was die Vielseitigkeit und das Potenzial der Konferenzraumerfahrung der Benutzer erhöht.

Die neuen MTR-Lösungen von Yealink bringen mehr Fairness und Anpassungsfähigkeit in jeden Raum. Mit Blick auf die nächsten zwei Jahre werden wir bei Yealink die Integration von KI-Technologien in Videokonferenzen weiter vorantreiben, einschließlich fortschrittlicher Gesichtsperspektiven und räumlichem Audio. Ziel ist es, die Qualität von Fernkonferenzen zu verbessern und die Kommunikationseffizienz in Unternehmen zu steigern.

Erfahren Sie mehr über den neuen MTR-Lösungs-Demoraum

Informationen zu Yealink Inc.

Yealink (Börsencode: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen mit erstklassiger Qualität, innovativer Technologie und benutzerfreundlicher Erfahrung spezialisiert hat. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen gehört Yealink zu den Top 5 der Videokonferenzanbieter (IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021) und steht bei den SIP-Telefonlieferungen weltweit an erster Stelle (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Um mehr zu erfahren oder um Partner von Yealink zu werden, besuchen Sie bitte: www.yealink.com.

