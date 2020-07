Zamst gibt Sponsoring mit amerikanischem Profi-Basketballspieler Trae Young bekannt

Mit nur 21 Jahren blickt Young bereits auf eine erfolgreiche Basketballkarriere. Er spielte unter anderem für die Oklahoma University und war der erste und einzige Spieler, der sowohl mit Punkten als auch mit Assists in einer einzigen Spielsaison an der Spitze der NCAA stand. Bereits in seinem zweiten Jahr als professioneller Basketballspieler konnte er sich mit Punkten und Assists während der aktuellsten Saison einen Platz unter den Top-Drei-Spielern sichern und wurde mit seinem innovativen und mitreißendem Spielstil zu einem Publikumsliebling auf dem Basketballplatz. Darüber hinaus wurde er einstimmig für das 2019 All-Rookie First Team ausgewählt und durfte in dem 2020 All Star Game eine Starter-Position übernehmen.