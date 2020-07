Zamst anuncia patrocínio a Trae Young, um jogador de basquetebol profissional Americano

Com 21 anos Young tem uma carreira bem-sucedida no basquetebol incluindo jogar para a Universidade de Oklahoma e foi o primeiro e único jogador que alguma vez liderou a NCAA em ambos os pontos e assistências numa única temporada. Apenas no seu segundo ano enquanto jogador profissional de basquetebol foi classificado no top 3 em pontos e assistências durante a temporada mais recente e tornou-se um favorito dos fãs com o seu estilo de jogo inovador e eletrizante em campo. Fez ainda parte de uma decisão unânime para o All-Rookie First Team 2019 e foi eleito como iniciante no All Star Game 2020.

Podem agora ver Trae Young a usar a famosa braçadeira A2-DX da Zamst.

Mensagem de Trae Young

"Estou entusiasmado pela parceria com a Zamst uma vez que as suas ortóteses foram uma ajuda preciosa para a minha condição física e rotina diária de jogo. Enquanto embaixador de uma marca universal como a Zamst espero informar sobre a importância de uma condição física adequada. As ortóteses da Zamst são muito funcionais e confortáveis, permitindo-me focar no jogo quando estou em campo."

Mensagem de Yosuke Suzuki, Presidente & CEO da Nippon Sigmax Co., Ltd

"Com a motivação e esforço de Trae tanto dentro como fora de campo, assim como a sua dedicação em cuidar do seu corpo, estamos orgulhosos de Trae se ter juntado à nossa equipa e de representar a Zamst. A relação de Trae e o seu elevado empenho com a sua comunidade - especialmente com os seus jovens fãs, e a sua integridade tanto dentro como fora do campo - fizeram com que fosse uma decisão simples ser ele o atleta que melhor representa a Zamst."

Sobre a Zamst

Uma marca de ortóteses desportivas e produtos de cuidado criada em 1993 pela Nippon Sigmax Co., Ltd, uma empresa médica que desenvolve e produz produtos para o mercado ortopédico há 46 anos no Japão. A marca é reconhecida como o N.º 1 no Japão na participação no mercado e é agora vendida em mais de 30 países.

* As vendas de produtos de marca em canais desportivos entre 2014 e 2018 no Japão, com base no valor do envio segundo a pesquisa de uma terceira entidade em 2019

Para mais informações, por favor, visite zamst.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216667/Trae_Young.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216666/Zamst.jpg

http://zamst.com



SOURCE Nippon Sigmax Co., Ltd.