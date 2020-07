Zamst annuncia la sponsorizzazione di Trae Young, giocatore americano di basket professionista

All'età di 21 anni, Young ha già avuto una carriera di successo nel basket che comprende l' aver giocato per Oklahoma University ed essere stato il primo ed unico giocatore ad aver mai guidato la classifica NCAA sia per punti che per assist in un'unica stagione. Già nel suo secondo anno da cestista professionista, si è classificato tra i primi tre in punti e assist durante l'ultima stagione ed è diventato un idolo dei fans con il suo stile di gioco innovativo ed elettrizzante sul campo. E' stato anche una scelta unanime dell'All-Rookie First Team 2019 ed è stato votato come debuttante nell'All Star Game 2020.

Si può ora vedere Trae Young che indossa la popolare cavigliera A2-DX di Zamst.

Messaggio di Trae Young

"Sono entusiasta di collaborare con Zamst perchè i loro tutori sono sempre stati una preziosa aggiunta alla mia condizione e alla mia attività quotidiana di gioco. Come ambasciatore globale del brand Zamst spero di veicolare l'importanza di avere una giusta condizione, i tutori Zamst sono veramente funzionali e confortevoli, e mi permettono di concentrarmi sul mio gioco quando sono in campo."

Messaggio di Yosuke Suzuki, presidente e AD di Nippon Sigmax Co., Ltd.

"Con la trazione e l'impegno di Trae sia in campo che fuori, così come la sua passione nel prendersi cura del suo corpo, siamo orgogliosi di avere Trae nel nostro team a rappresentare Zamst. Il rapporto e il forte coinvolgimento di Trae con la sua comunità – specialmente con i suoi fans più giovani, e la sua integrità dentro e fuori dal campo – ne ha fatto una scelta facile come atleta che meglio rappresentasse Zamst."

Informazioni su Zamst

Marchio di tutori atletici e prodotti sanitari creato nel 1993 dalla Nippon Sigmax Co., Ltd., azienda medicale che sviluppa e produce articoli per il settore ortopedico in Giappone da 46 anni. Il brand è riconosciuto come n. 1 in Giappone per quote di mercato* e vende oggi in 30 paesi.

* Vendite di prodotti brandizzati nel canale sportivo dal 2014 al 2018 in Giappone, sulla base del valore di spedizione riportato dal sondaggio di una società terza nel 2019.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare zamst.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216667/Trae_Young.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216666/Zamst.jpg

Link correlati

http://zamst.com



SOURCE Nippon Sigmax Co., Ltd.