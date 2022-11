ZEISS nimmt zum fünften Mal an der CIIE teil und bemüht sich sehr um eine Lokalisierungsstrategie

SHANGHAI, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Die fünfte China International Import Expo (CIIE) findet derzeit im National Exhibition and Convention Center statt. ZEISS, ein weltweit führender Anbieter von Optik und Optoelektronik, nimmt in diesem Jahr zum fünften Mal an der CIIE teil und präsentiert seine Produkte am Stand B4-01 in Halle 4.1 unter dem Motto „Ein Herz für die Wissenschaft". ZEISS stellt innovative Produkte und Lösungen in vier großen Bereichen aus: Halbleiterfertigungstechnik, industrielle Qualität und Forschung, Medizintechnik und optische Konsumgüter. ZEISS wird auch an Stand A3-05 im Bereich „Aussteller für Investoren" in Halle 6.2 vertreten sein. Hier wird ZEISS seine Wachstumsgeschichte in China während der letzten 65 Jahre präsentieren. Dies ist ein Indiz für die Entschlossenheit des Unternehmens, die Qualitätsentwicklung in China mit seiner technologischen Stärke in der Optik zu unterstützen.

Maximillan Foerst, President and CEO of ZEISS Greater China

Förderung der Lokalisierung im Einklang mit der Entwicklungsstrategie Chinas

In den letzten zwei Jahren ist China für ZEISS zum größten Einzelmarkt der Welt geworden. Aufgrund seiner Bedeutung ist China heute für das zukünftige Wachstum von ZEISS sehr wichtig. Somit steht eine Lokalisierungsstrategie, die den chinesischen Markt in den Mittelpunkt stellt, unmittelbar bevor. Am 5. November veranstaltete ZEISS an seinem Stand auf der CIIE eine Pressekonferenz zur Lokalisierungsstrategie von ZEISS China. Dabei wurden die Pläne des Unternehmens für das Land vorgestellt: ZEISS wird seine Investitionen weiter ausbauen und seine Lokalisierungsstrategie konsequent umsetzen.

Maximilian Foerst, Präsident und CEO von ZEISS Greater China, sagte: „Seit dem ersten Eintritt in den chinesischen Markt im Jahr 1957 hält ZEISS an seinem langfristigen Engagement in diesem Land fest. Wir unternehmen aktive Schritte, um dem Aufruf der chinesischen Regierung zum „Regionalen Innovationszentrum" und „Gesunden China" zu folgen. Unter Berücksichtigung der einzigartigen Natur des chinesischen Marktes werden wir unser Lokalisierungsmodell weiter erneuern, um den unterschiedlichen lokalen Anforderungen gerecht zu werden."

Strategischer Fokus auf Wirtschaftszonen, mit verstärkten Investitionen in Forschung und Produktion

Seit dem Eintritt in den chinesischen Markt vor 65 Jahren hat ZEISS seine strategischen Pläne ständig perfektioniert. Heute ist ZEISS im industriellen Hinterland des Jangtsekiang- und des Perlflussdeltas fest etabliert und unterstützt zahlreiche chinesische Industrien auf ihrem Weg zu Qualität und nachhaltigem Wachstum. Im Rahmen seines Lokalisierungsprozesses, der immer mehr an Fahrt gewinnt, hat ZEISS Anfang 2022 60 Millionen Dollar investiert, um zwei Investmentgesellschaften in Shanghai zu gründen, von denen sich eine auf die Hightech- und die andere auf die Medizinbranche konzentriert. Am 18. Oktober hat das Unternehmen mit einer bahnbrechenden Zeremonie seine neue Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsbasis im Industriepark von Suzhou vorgestellt – das erste eigene Projekt von ZEISS in China, in das ZEISS 170 Millionen RMB investieren wird. Seine Abteilungen für industrielle Qualität, Forschungsmikroskope, Operationsmikroskope und ophthalmologische Geräte bieten lokale Forschungs- und Produktionsdienstleistungen an. Ab 2021 wird ZEISS mehr als 400 Millionen RMB in seinen Standort in Guangzhou investieren. Die neue Investition wurde für die Verbesserung seiner intelligenten Produktionskapazitäten verwendet. Mit der Fertigstellung seiner Produktionsstätte in der Guangzhou Knowledge City wird ZEISS über ein weltweit einflussreiches industrielles Ökosystem für gesundes Sehvermögen verfügen.

ZEISS ist tief im industriellen Ökosystem Chinas verwurzelt und arbeitet mit Partnern zusammen, um Innovationen zu fördern.

Während der Pressekonferenz hielten auch andere ZEISS-Partner ihre Reden. Li Dong, Forscher am Institut für Biophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Gründer von Naxi Optoelectronic Technology Co., Ltd, sagte: „ZEISS ist einer der führenden Anbieter von optischen Forschungsgeräten. Das Unternehmen hat die Grundlagenforschung in der biomedizinischen Wissenschaft und der Bildgebungstechnologie enorm unterstützt. Von der technologischen Weiterentwicklung und der Kommerzialisierung eigener Technologien über die starke Unterstützung modernster Grundlagenforschung und die Entwicklung von Spitzentechnologien bis hin zur Umsetzung der Lokalisierungsstrategie in China, ganz zu schweigen von der Durchsetzung innovativer Technologien, hat ZEISS stets eine liberale Haltung eingenommen und seine reiche Erfahrung im Bereich der optischen Technologien, die das Unternehmen in seiner langen Geschichte gesammelt hat, weitergegeben. Man kann auf jeden Fall sagen, dass ZEISS in jeder Hinsicht einen bedeutenden Einfluss auf das Wachstum der optischen und bildgebenden Industrie hatte. Durch die Beschleunigung der Innovation vor Ort kann ZEISS mehr Geschäftsmodelle mit lokalen Unternehmen schaffen, erstklassige mikroskopische Bildgebungslösungen anbieten und wissenschaftliche Forscher dabei unterstützen, das Niveau der Grundlagenforschung in China anzuheben, so dass sie wissenschaftliche Leistungen zum Wohle der Menschheit erbringen können."

Zhou Xingtao, Direktor des Eye and Ent Hospital der Fudan Universität, ein renommierter Experte für Myopie, erläutert: „Die umfassenden Lösungen von ZEISS zur Vorbeugung und Heilung von Myopie haben eine entscheidende Rolle gespielt. Wir sind davon überzeugt, dass ZEISS im Zuge der Umsetzung seiner China-Strategie mehr innovative Produkte und Lösungen in diesem Bereich anbieten und so zu einem gesünderen China beitragen wird."

ZEISS nimmt dieses Jahr zum fünften Mal an der CIIE teil. Gleichzeitig feiert ZEISS den 65. Jahrestag seiner Präsenz in China. Der Erfolg der CIIE ist ein deutlicher Beweis für die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, Reformen durchzuführen und sich zu öffnen, sowie für ihr Engagement zur Optimierung des wirtschaftlichen Umfelds. ZEISS wird sein Lokalisierungsmodell weiter ausbauen und Chinas führende Position bei den Industrieressourcen nutzen, um sich fest auf dem wachstumsstarken chinesischen Markt zu etablieren.

ZEISS in Großchina

Die Geschichte von ZEISS in Großchina reicht bis ins Jahr 1957 zurück. ZEISS ist nun auf dem chinesischen Markt mit allen Bereichen vertreten, einschließlich Halbleiterfertigungstechnologie, industrielle Qualität und Forschung, Medizintechnik und Verbrauchermärkte. China ist eine der schnell wachsenden Regionen der ZEISS-Gruppe. Etwa 6.500 Mitarbeiter im ganzen Land mit 45 Produktionsstätten, Vertriebs- und Servicebüros sowie FuE-Zentren unterstützen unsere Kunden in der Region und gewährleisten alle damit verbundenen Geschäfte auf internationaler Ebene.

Der Hauptsitz von ZEISS Greater China befindet sich in der Shanghai Pilot Free Trade Zone. Dort befindet sich eine breite Palette von Unternehmenseinheiten: die Vertriebs- und Servicezentrale für China, das Kompetenz- und Schulungszentrum, die Produktionsstätte des ZEISS-Geschäftsbereichs Industrielle Messtechnik und das Shanghai Innovation Center, das erste Innovations-, Forschungs- und Entwicklungszentrum der ZEISS-Gruppe außerhalb Deutschlands. Der Hauptsitz beherbergt auch die zentrale Logistik- und Lagerhaltungsfunktion für den chinesischen Markt. Wir verpflichten uns, die inländische FuE und Produktion zu unterstützen, die Kooperationsfelder positiv zu erweitern und den chinesischen Markt intensiv zu bearbeiten.

Seit 2021 ist China für ZEISS der größte Einzelmarkt der Welt und einer der innovativsten und am schnellsten wachsenden Märkte.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1939122/ZEISS_China_Maximillan_Foerst.jpg

SOURCE ZEISS China