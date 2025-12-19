ZPMC erhält den Zuschlag für das allererste Kranprojekt in der Demokratischen Republik Kongo und unterstützt damit die Entwicklung afrikanischer Tiefseehäfen

SHANGHAI, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) hat mit DP World einen Vertrag über die Lieferung von vier Ship-to-Shore-Containerkränen (STS) für das Banana Port-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) unterzeichnet. Die Vereinbarung markiert den Eintritt von ZPMC in seinen 111. internationalen Markt und unterstreicht die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Bereich der Hafen- und Terminalausrüstung.

Als ein weltweit führender Anbieter von Hafenausrüstungen wird ZPMC mit diesem Projekt einen wichtigen Meilenstein bei der Lokalisierung wichtiger Krankomponenten erreichen. Während bei früheren Lieferungen Getriebe und Beleuchtungssysteme vor Ort gefertigt wurden, umfasst dieser Auftrag auch elektrische Steuersysteme und Puffer aus einheimischer Produktion, wodurch der Anteil der in China entwickelten Kerntechnologien weiter erhöht wird.

Der Banana Port ist ein strategisch wichtiges Tiefseehafenprojekt, das im Dezember 2021 von DP World und der Regierung der Demokratischen Republik Kongo gemeinsam in Angriff genommen wurde. Die erste Phase umfasst einen 600 Meter langen Kai mit einer geplanten Tiefe von 18 Metern, der die größten derzeit weltweit verkehrenden Containerschiffe aufnehmen kann. Nach seiner Fertigstellung soll der Hafen zu einem modernen, technologiegestützten und hocheffizienten Logistikzentrum werden.

Die Lieferung von STS-Kränen durch ZPMC wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Banana Ports zu einem regionalen maritimen und logistischen Knotenpunkt spielen, der die Anbindung der Demokratischen Republik Kongo an globale Handelsnetze verbessert und zu einem effizienteren regionalen Handel und langfristigem Wirtschaftswachstum beiträgt.