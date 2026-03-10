ZPMC stellt die nächste Generation von Tiefsee-Mehrzweck-Offshore-Ingenieurschiffen für CNOOC vor

SHANGHAI, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Tiefwasser-Mehrzweck-Offshore-Ingenieurschiff der nächsten Generation gebaut von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) für CNOOC Shenzhen Offshore Engineering Technology Service Co., Ltd. wurde vor kurzem in Qidong, Provinz Jiangsu, in Betrieb genommen und markiert einen neuen Meilenstein in den Fähigkeiten von ZPMC im Bereich des High-End-Offshore-Schiffbaus. Das Projekt unterstreicht die wachsende Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung der Erschließung von Tiefseeressourcen und der Offshore-Technik.

Das Schiff verfügt über eine Doppeldeck-Konfiguration und ein stromlinienförmiges Einrumpf-Design mit einer Länge von 126 Metern, einer Breite von 28 Metern und einer Decksfläche von rund 2.000 Quadratmetern. Ein zentraler 7,2 × 7,2 Meter großer Moon-Pool unterstützt Sättigungstauchsysteme und ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs). Das Schiff kann in einer Tiefe von bis zu 300 Metern operieren und ist mit einem elektrischen Azimut-Strahlruder und einem dynamischen DP2-Positionierungssystem für präzise Positionsbestimmung und uneingeschränkte globale Navigation ausgestattet. Es bietet Platz für bis zu 100 Personen.

Das Schiff wurde für ein breites Spektrum von Offshore-Ingenieursarbeiten konzipiert und verfügt über umfassende Lebenszyklusfähigkeiten und Multimissionsfunktionen. Das Schiff ist mit einem 400-Tonnen-Offshore-Kran zum Heben von Meeresstrukturen und zur Wartung von Plattformen, einer 3.000-Tonnen-Kabeltrommel für die Verlegung von Unterwasserkabeln und einem Sättigungstauchsystem für 12 Personen ausgestattet. Eine 1.600-PS-Grabenfräse unterstützt die Reparatur von Pipelines, die Installation von Versorgungsleitungen und das Ausheben von Gräben. Darüber hinaus können drei bis vier Hilfskräne an der Hafenseite installiert werden, um die Wartung der Pipelines und die Notfallmaßnahmen zu verbessern.

Um die komplexen Ausrüstungssysteme und technischen Anforderungen des Schiffes zu bewältigen, wählte das Projektteam eine modulare Bauweise, die mehrere Baustellen, definierte Montagezonen und eine schrittweise Integration vorsieht. Der Rumpf wurde in drei Hauptabschnitte - Bug, Mittschiff und Heck - unterteilt, die aus 93 vorgefertigten Blöcken bestehen. Die Pläne für die einzelnen Abschnitte wurden auf der Grundlage der Geräteanordnung und der funktionalen Anforderungen optimiert, wobei die technische Machbarkeit, die Qualitätssicherung, die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Koordinierung des Zeitplans sorgfältig berücksichtigt wurden. Die Endmontage erfolgte durch eine Block-für-Block-Integration, wodurch die Effizienz der Konstruktion verbessert und eine 100-prozentige Erfolgsquote bei der erstmaligen Ausrichtung des Schiffsrumpfes erreicht wurde.

Das Schiff wurde vollständig mit Hilfe der 3D-Modellierungstechnologie entworfen, um den Bau des Rumpfes, die Ausstattung und die Beschichtung zu integrieren. Die Fundamente für die wichtigsten Geräte wurden vorinstalliert, während die Rohrleitungen und die Verkabelung während der Montage gleichzeitig installiert wurden. Diese Methode spiegelt den allgemeinen Wandel in der Schiffbauindustrie hin zu einer digitalisierten und modularen Bauweise wider.

Das Schiff soll eine breite Palette von Offshore-Ingenieurarbeiten unterstützen und zur Erschließung von Tiefsee-Energieressourcen und Unterwasser-Infrastruktur beitragen.