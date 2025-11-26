ADOIT 18.0: Redefiniendo la Arquitectura Empresarial con Inteligencia Integrada

MADRID, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BOC Group anunció hoy ADOIT 18.0, la última versión de su suite de Arquitectura Empresarial. Diseñada para combinar inteligencia y resultados, ADOIT 18.0 redefine cómo los equipos exploran, comprenden y gestionan sus arquitecturas, ayudándolos a pasar de la información al conocimiento más rápido que nunca.

La actualización presenta tres innovaciones clave: una nueva Experiencia de Búsquedarazonamiento con inteligencia artificial mediante MCP y Aprobaciones Estructuradas para una gobernanza más ágil. Juntas, estas novedades hacen que ADOIT 18.0 sea la versión más intuitiva e inteligente hasta ahora.

La rediseñada Experiencia de Búsqueda conecta los puntos entre sistemas, datos y aplicaciones, convirtiendo cada consulta en una visión completa y conectada de la empresa. Con la Búsqueda Transitiva, los usuarios pueden rastrear dependencias entre capas y revelar al instante los efectos en cadena de cualquier cambio.

MCP (Model Context Processor) integra la inteligencia artificial directamente en ADOIT. Los usuarios simplemente hacen una pregunta en lenguaje natural, y MCP interpreta la intención, analiza el contexto y entrega respuestas precisas y explicables, transformando la forma en que los arquitectos encuentran y comprenden la información.

Y con Aprobaciones Estructuradas, los equipos pueden revisar, alinear y validar los cambios en la arquitectura directamente desde los Formularios de ADOIT. Las propuestas avanzan únicamente cuando son aprobadas, garantizando calidad, transparencia y responsabilidad en toda la empresa.

"Con ADOIT 18.0, hacemos que la Arquitectura Empresarial sea más inteligente, accesible y accionable", dijo Christoph Moser, Product Manager de ADOIT en BOC Group"Se trata de dar claridad inmediata a los equipos, permitiéndoles explorar su arquitectura, anticipar cambios y liderar la transformación con confianza".

Aspectos Destacados de ADOIT 18.0

  • Nueva Experiencia de Búsqueda: Encuentra y conecta información más rápido en una vista unificada.
  • Búsqueda Transitiva: Rastrear dependencias e impactos en segundos en todo tu ecosistema.
  • MCP en ADOIT: Haz preguntas de forma natural y obtén respuestas inmediatas gracias al razonamiento con IA integrada.
  • Aprobaciones Estructuradas: Revisa y aprueba propuestas con confianza desde los Formularios de ADOIT.

Descubre más en el sitio web de BOC Group o prueba la nueva versión a través de la EDICIÓN GRATUITA ADOIT: Community Edition.

Acerca de BOC Group

El Grupo BOC crea y comercializa software de modelado empresarial de última generación en los dominios de BPM, EA y GRC, para una gestión empresarial eficaz y amplia en la era digital. Nuestras herramientas se basan en la interconectividad. Se adaptan libremente a las necesidades de los usuarios y pueden colaborar con una amplia gama de aplicaciones del ecosistema.

Entre los clientes globales de ADOIT se encuentran Allianz, Concha y Toro, BCT San Jose, EFE Trenes de Chile,  PostFinance, y muchos otros.

