ADOIT 18.0: L'architecture d'entreprise réinventée grâce à l'intégration de l'IA

PARIS, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie d'ADOIT 18.0, la dernière version de sa suite d'architecture d'entreprise. ADOIT 18.0, qui met l'accent sur l'assistance de l'intelligence artificielle et l'impact maximal, établit de nouvelles normes dans la manière dont les équipes analysent, comprennent et gèrent leur architecture d'entreprise. Ainsi, les informations deviennent rapidement des connaissances réelles.

Cette mise à jour majeure apporte trois innovations majeures : une expérience de recherche entièrement nouvelle, des analyses basées sur l'IA avec MCP (Model Context Protocol), et des approbations structurées pour une gouvernance simplifiée. Ces nouveautés font d'ADOIT 18.0 la solution la plus intuitive et intelligente à ce jour.

La nouvelle fonction de recherche relie de manière transparente les données, les systèmes et les applications, transformant chaque requête en une vue complète et interconnectée de l'architecture. Grâce à la recherche transitive, les dépendances peuvent être visualisées à tous les niveaux et les impacts des changements prévus peuvent être immédiatement identifiés.

MCP (Model Context Processor) intègre l'IA directement dans ADOIT. Il suffit aux utilisateurs de poser une question en langage naturel pour que le MCP interprète leur intention, analyse le contexte et fournisse des réponses précises et compréhensibles, transformant ainsi la manière dont les architectes trouvent et comprennent les informations.

Grâce à la nouvelle fonction de validation, les équipes peuvent vérifier et approuver les modifications d'architecture soumises directement dans les formulaires ADOIT. Les propositions ne sont acceptées qu'une fois approuvées, pour une qualité, une transparence et une traçabilité maximales.

« Avec ADOIT 18.0, nous rendons la gestion de l'architecture d'entreprise plus intelligente, plus accessible et plus efficace », a déclaré Christoph Moser, chef de produit ADOIT chez BOC Group. « Il s'agit de donner aux équipes une clarté immédiate, leur permettant d'explorer leur architecture, d'anticiper les changements et de piloter la transformation en toute confiance. »

Les fonctionnalités phares dans ADOIT 18.0

Nouvelle expérience de recherche : trouvez plus rapidement les informations et visualisez-les de manière connectée.

trouvez plus rapidement les informations et visualisez-les de manière connectée. Recherche transitive : suivez les dépendances et les impacts dans votre environnement en quelques secondes.

suivez les dépendances et les impacts dans votre environnement en quelques secondes. MCP dans ADOIT : posez des questions naturellement, comprenez immédiatement grâce à l'IA intégrée.

posez des questions naturellement, comprenez immédiatement grâce à l'IA intégrée. Approbations structurées : vérifiez et approuvez les propositions en toute confiance directement dans les formulaires ADOIT.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de BOC Group ou directement dans la version gratuite ADOIT:Community Edition.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADOIT compte parmi ses clients internationaux : Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport et bien d'autres.

