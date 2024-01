AICEP: LA SOSTENIBILIDAD DEL CALZADO Y DEL TEXTIL PORTUGUES

Centradas en la sostenibilidad y la regeneración de la naturaleza, las empresas de Sección Moda invierten en diferenciación e innovación como forma de reforzar su compromiso con el medio ambiente.

LISBON, Portugal, 11 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Los sectores del calzado y del textil confeccionado (vestimenta y complementos) están liderando el cambio aprovechando lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer. Al invertir en nuevos procesos e iniciativas de gestión y producción orientadas a la sostenibilidad, las empresas se centran en la responsabilidad social, ética y ambiental, valores representados en la campaña MADE IN PORTUGAL naturally desarrollada naturalmente por la AICEP - Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal.

Tradición con innovación en el sector del calzado.

Actualmente es un sector dinámico, que valora el pasado y lo tradicional, pero que se ha transformado en una industria moderna y enfocada al futuro, el sector del calzado ha desar rollado una estrategia de constante promoción internacional y apuesta por la construcción de una imagen colectiva, reconoce a nivel mundial como símbolo de calidad, diseño e inno vación. Hay varios ejemplos de empresas de calzado que son 100 % "MADE IN PORTUGAL".

Lemon Jelly, del grupo PROCALÇADO S.A., produce botas de lluvia a partir de materiales reciclables. Como su nombre indica, las botas destacan por su aroma a limón y han sido diseñadas para el segmento de la moda. La marca, completamente vegan, refuerza su com promiso con el medio ambiente a través de Closing the Loop Initiative. Bajo el lema "Nada se destruye, todo se transforma", la marca da nueva vida a botas usadas, reutilizando restos de calzado en la producción de nuevas piezas. La marca también cuenta con una línea de calza do reciclado, elaborado a partir de residuos de producción (Recycled Lemons).

As Portuguesas. Este es el nombre que da vida a la start-up que nació en la incubadora Amorim Cork Ventures en una asociación entre el grupo Amorim y el grupo Kyaia. La marca portuguesa apuesta por la producción de calzado de calidad, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, mediante el uso de materia prima 100 % natural que procede de un árbol y se recupera cada nueve años sin talar el árbol: el corcho. El know-how de la producción de suelas pertenece a Corticeira Amorim.

Propiedad de Adriana Freitas, Unipessoal Lda., ZOURI es una marca de calzado eco-vegan que utiliza residuos plásticos de la costa portuguesa, junto con materiales ecológicos y sostenibles, para producir sandalias y zapatillas. La marca reunió a un grupo de 600 volunta rios de instituciones locales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y establecimientos educativos con el objetivo de limpiar la costa portuguesa. Como resultado, ZOURI retiró en 2023 una tonelada de plástico de las playas portuguesas en 2023. Producida en Guimarães, la marca es 100 % "MADE IN PORTUGAL".

La reinvención del sector de la vestimenta y accesorios

El sector de la vestimenta y accesorios (textil confeccionado) portugués está en permanente reinvención. Capaces de combinar lo moderno con lo tradicional, lo clásico con el design más atrevido, la tecnología con capacidad de resiliencia, pero también cuidando los recursos naturales que ofrece el planeta. Estas son algunas de las empresas con ADN portugués que diferencian la oferta "MADE IN PORTUGAL".

Petratex se centra en dos pilares principales: la industria 4.0. e inversión continua en capital humano, innovación, tecnología y digitalización de procesos. En la lucha contra el exceso de producción, Petratex trabaja bajo demanda, es decir, produce respondiendo a las necesida des del cliente y de acuerdo con requisitos específicos. Al reducir la cantidad producida, la empresa también reduce su huella de carbono. También opta por reemplazar el proceso tradi-cional de limpieza en seco por limpieza en húmedo, que permite utilizar agua en lugar de disolventes químicos, y aumentar la vida útil del producto mediante la reparación de piezas del cliente.

La marca IMPETUS combina una gama de underwear, beachwear y nightwear completa. ProtechDry, una línea de ropa interior 100 % algodón creada para revolucionar la patología de la incontinencia leve, cuenta con tecnología patentada y probada por diferentes instituciones líderes del sector salud. La colección beachwear de la marca utiliza tecnología de fast-dry, un tratamiento especial aplicado a la fibra que dispersa el agua. La empresa también fabrica el polo Hugo Boss con 87 % de HeiQ AeoniQ™, el primer hilo de celulosa sostenible con resistencia a la tracción y la abrasión.

E Legend es una marca portuguesa 100 % sostenible que produce accesorios eco-lifestyle para hombres y mujeres a partir de stocks de tejidos viejos abandonados y materiales reciclados. Sus pañuelos de satén están hechos de botellas de plástico recicladas que se encuentran en los océanos y se convierten en una tela suave y liviana. Al utilizar tejido PET (poliéster reciclado) en sus creaciones, la empresa da nueva vida a estos materiales y reduce su huella ecológica.

Chulé es una marca portuguesa de calcetines con producción sostenible propiedad de JMGW - The Portuguese Textiles, Lda. En su producción, la empresa utiliza algodón orgánico certificado, es decir, no contiene químicos, contribuyendo así a un entorno más ecológico.

Play Up se centra en el design de prendas de vestir que se adapten al crecimiento del niño, utilizando fibras naturales (algodón, lino y cáñamo orgánicos) e invirtiendo en procesos de transformación más limpios, como los tintes naturales. Para reforzar su compromiso con la regeneración de la naturaleza, Play Up implementó estrategias para combatir los residuos textiles y lanzó el programa TAKE BACK, que consiste en recolectar piezas usadas de la marca, con miras a promover la circularidad de la ropa, a través de una tienda de segunda mano. Además, lanzó una colección cápsula "Close the Loop" (incorporada a la colección OI23), realizada con hilo obtenido del reciclaje de sus excedentes textiles, que es completa mente reciclable.

Estas y otras empresas se pueden encontrar en el directorio disponible en: portugalglobal.pt/portugalnaturally

