AICEP: LA DURABILITE DES CHAUSSURES ET DES TEXTILES ́ PORTUGAIS

Axées sur la durabilité et la régénération de la nature, les entreprises de la Section Mode investissent dans la différenciation et l'innovation afin de renforcer leur engagement en faveur de l'environnement.

LISBON, Portugal, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Les secteurs de la chaussure et du textile prêt-à-porter (vêtements et accessoires) sont à la pointe du changement et tirent parti de ce que la nature a de mieux à offrir. En investissant dans de nouveaux processus de gestion et de production et dans des initiatives axées sur la durabilité, les entreprises mettent l'accent sur la responsabilité sociale, éthique et environne mentale, des valeurs représentées dans la campagne MADE IN PORTUGAL naturally développée par l'AICEP - l'Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal.

AICEP

La tradition alliée à l'innovation dans le secteur de la chaussure

En tant que secteur dynamique qui valorise le passé et la tradition, mais qui s'est transformé en une industrie moderne et tournée vers l'avenir, le secteur de la chaussure a développé une stratégie de promotion internationale constante et parié sur la construction d'une image collective reconnue dans le monde entier comme un symbole de qualité, de design et d'inno vation. Les exemples d'entreprises de chaussures 100 % « MADE IN PORTUGAL » sont nom breux.

Lemon Jelly du groupe PROCALÇADO S.A. fabrique des bottes de pluie à partir de matériaux recyclables. Comme leur nom l'indique, ces bottes sont caractérisées par leur parfum citron-né et sont destinées au segment de la mode. La marque totalement vegan renforce son engagement en faveur de l'environnement par le biais de l'initiative « Closing the Loop ». Avec pour devise « Rien n'est détruit, tout est transformé », cette marque donne une nouvelle vie aux bottes usagées, en réutilisant les résidus des chaussures pour produire de nouveaux articles. La marque propose également une ligne de chaussures recyclées fabriquées à partir de déchets de production (Recycled Lemons).

As Portuguesas. C'est ce nom qui donne vie à la start-up née dans l'incubateur d'Amorim Cork Ventures dans le cadre d'un partenariat entre les groupes Amorim et Kyaia. Cette marque portugaise met l'accent sur la production de chaussures de qualité, durables et respectueuses de l'environnement, en utilisant une matière première 100 % naturelle qui naît d'un arbre et est récupérée tous les neuf ans sans que l'arbre ne soit abattu : le liège. Corti ceira Amorim a le savoir-faire pour produire les semelles.

Détenue par Adriana Freitas, Unipessoal Lda, ZOURI est une marque de chaussures eco-ve gan qui utilise des déchets plastiques de la côte portugaise, ainsi que des matériaux écologi ques et durables, pour produire des sandales et des tennis. La marque a réuni un groupe de 600 volontaires issus d'institutions locales, d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'établissements d'enseignement afin de nettoyer la côte portugaise. En 2023, ZOURI a ainsi retiré une tonne de plastique des plages portugaises. Produite à Guimarães, la marque est 100 % « MADE IN PORTUGAL ».

La réinvention du secteur de l'habillement et des accessoires

Le secteur portugais de l'habillement et des accessoires (textile prêt-à-porter) se réinvente en permanence. Il sait parfaitement associer le moderne et le traditionnel, le classique et le design le plus audacieux, la technologie et la résilience, mais aussi prendre soin des ressour ces naturelles que nous offre la planète. Voici quelques-unes des entreprises à l'ADN portugais qui distinguent l'offre « MADE IN POR TUGAL».

Petratex se concentre sur deux piliers principaux : l'industrie 4.0. et l'investissement continu dans le capital humain, l'innovation, la technologie et la numérisation des processus. Pour lutter contre la surproduction, Petratex travaille à la demande, en d'autres termes, elle produit en fonction des besoins du client et selon des exigences spécifiques. En réduisant la quantité produite, l'entreprise réduit également son empreinte carbone. Elle a également choisi de rem-placer le processus traditionnel de nettoyage à sec par le nettoyage humide, qui permet d'utiliser de l'eau au lieu de solvants chimiques, et de prolonger la durée de vie utile du produit en réparant les pièces du client.

La marque IMPETUS propose une gamme complète de sous-vêtements, de vêtements de plage et de nuit. ProtechDry, une ligne de sous-vêtements 100 % coton créée pour révolu tionner la pathologie de l'incontinence légère, est dotée d'une technologie brevetée qui a été testée par plusieurs institutions de santé de premier plan. La collection de vêtements de plage de la marque utilise la technologie fast-dry, un traitement spécial appliqué à la fibre qui disperse l'eau. L'entreprise fabrique également le polo Hugo Boss avec 87 % de HeiQ AeoniQ™, le premier fil de cellulose durable résistant à la traction et à l'abrasion.

E Legend est une marque portugaise 100 % durable qui produit des accessoires éco-lifestyle pour hommes et femmes à partir de stocks de vieux tissus abandonnés et de matériaux recy clés. Ses écharpes en satin sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées trouvées dans les océans et transformées en un tissu doux et léger. En utilisant du tissu PET (polyester recyclé) dans ses créations, cette entreprise donne une nouvelle vie à ces maté riaux et réduit son empreinte écologique.

Chulé est une marque portugaise de chaussettes produites de manière durable, détenue par JMGW - The Portuguese Textiles, Lda. Pour sa production, l'entreprise utilise du coton biolo gique certifié, sans produits chimiques, contribuant ainsi à un environnement plus écologique.

Play Up met l'accent sur la conception de vêtements qui s'adaptent à la croissance de l'enfant, en utilisant des fibres naturelles (coton biologique, lin et chanvre) et en s'appuyant sur des processus de traitement plus propres, tels que les teintures naturelles. Pour renforcer son engagement en faveur de la régénération de la nature, Play Up a mis en place des stra-tégies de lutte contre le gaspillage textile et a lancé le programme TAKE BACK, qui consiste à collecter les articles usagés de la marque afin de promouvoir la circularité des vêtements par le biais d'une boutique de seconde main. Elle a également lancé une collection capsule « Close the Loop » (intégrée à la collection OI23), réalisée avec du fil issu du recyclage de ses textiles excédentaires, totalement recyclable.

Ces entreprises, ainsi que d'autres, peuvent être consultées dans le répertoire disponible à l'adresse suivante: portugalglobal.pt/portugalnaturally

Images ici. Crédits: © AICEP 2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315508/AICEP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2272809/AICEP_Logo.jpg