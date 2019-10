Aviso de retirada voluntaria de productos seleccionados de Stubb's en Europa debido a alérgenos sin etiquetar

AUSTIN, Texas, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- One World Foods, Inc. está iniciando una retirada voluntaria de productos seleccionados de Stubb's en Europa debido a alérgenos de apio, sésamo y mostaza que no están etiquetados.

Algunos de los productos de Stubb's contienen un contenido significativo de apio, sésamo y mostaza que podría causar una reacción en las personas sensibles. En personas sensibles, una reacción alérgica a estos ingredientes puede causar enfermedades o reacciones graves.