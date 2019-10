Avviso di richiamo volontario di determinati prodotti Stubb in Europa a causa dell'assenza di etichettatura riguardante la presenza degli allergeni sedano, senape e sesamo

A oggi, la società non ha ricevuto alcuna comunicazione riguardo a reazioni allergiche correlate ai prodotti interessati dal richiamo. La sicurezza dei consumatori è in cima alle nostre priorità e per questo vogliamo adottare un approccio prudente richiamando volontariamente questi prodotti.

Saranno interessati dal richiamo i seguenti prodotti Stubb venduti in 13 paesi:

PRODOTTO STUBB ALLERGENI Codice UPC Codice SKU SCADENZA Richiamato (il o prima) MM – DD - YYYY SalsaBar-B-Q Leggendaria Originale Bottiglia da 18 once Senape 734756000020 347500002 5/20/2022 Salsa Bar-B-Q Leggendaria Piccante Bottiglia da 18 once Senape 734756000013 347500001 5/7/2022 Leggendario Hickory Bourbon Salsa Bar-B-Q Bottiglia da 18 once Senape 734756000082 347500008 9/4/2022 Sticky Dolce Salsa Bar-B-Q Bottiglia di 18 once Senape 734756000105 347500010 5/6/2022 Dr. Pepper Salsa Bar-B-Q Bottiglia di 18 once Senape 734756000129 347500012 1/5/2022 Salsa Originale dell'Ala Malvagia (etichettata come Salsa dell'Ala di Pepe dell'Habanero Malvagio) Bottiglia da 12 once Senape 734756001089 347500108 8/25/2021 Marinata di Soia, Aglio e Carne di Manzo al Pepe Rosso Bottiglia da 12 once Senape 734756002017 347500201 or M009436 (con adesivo 4/29/2022 Marinata di Agrumi e Cipolle con Pollo Bottiglia da 12 once Senape 734756002024 347500202 or M009437 (con adesivo) 6/23/2022 Marinata di Peperoncino, Lime e Maiale allo Zenzero Bottiglia da 12 once Senape 734756002031 347500203 and M009438 (con adesivo) 5/2/2022 Salsa Bar-B-Que al Miele Dolce e Spezie Bottiglia da 18 once Senape, sedano 734756010456 901507619 5/4/2022 Salsa Bar-B-Q B al Moppin' Baste Bottiglia da 12 once Senape 734756000037 347500003 11/9/2020 Salsa Bar-B-Q allo Smokey Mesquite Bottiglia da 12 once Senape 734756000068 347500006 1/6/2021 Salsa Bar-B-Q al Miele Pecan Bottiglia da 18 once Senape, sesamo 734756000075 347500007 5/16/2020

Il richiamo riguarderà i seguenti mercati:

Austria

Cipro

Francia

Germania

Grecia

Islanda

Italia

Malta

Paesi Bassi

Spagna

Svezia

Svizzera

Regno Unito

One World Foods ha invitato fornitori e negozi di alimentari a ritirare immediatamente dagli scaffali e dai punti vendita i prodotti contraddistinti dai codici UPC in questione e a distruggerli per impedirne un eventuale consumo.

Da parte nostra, ci stiamo adoperando a correggere le etichette di tutti i prodotti summenzionati in modo da riprendere la normale distribuzione dei prodotti nei mercati europei interessati non appena l'operazione sarà completata.

Tutti i prodotti Stubb sopra elencati presentano un rischio per qualsiasi consumatore che abbia una sensibilità agli allergeni contenuti in questi prodotti, in particolare sedano, sesamo e senape. L'azienda invita chiunque avesse dubbi o preoccupazioni su qualche prodotto a restituirlo al negozio di acquisto per un rimborso completo. Non è richiesta alcuna ricevuta. In alternativa, qualsiasi consumatore può contattarci all'indirizzo stubbsbbq@requested-information.com o allo 0044 1273 76 40 59, nei giorni feriali dalle 09:00 AM GMT alle 17:00 PM GMT. Se si chiama al di fuori dell'orario di lavoro, si prega di lasciare un messaggio e uno dei nostri operatori vi risponderà.

