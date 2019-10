Avis de rappel volontaire de certains produits Stubb's en Europe en raison d'allergènes non étiquetés de céleri, de sésame et de moutarde

AUSTIN, Texas, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- One World Foods, Inc. lance un rappel volontaire de certains produits Stubb's en Europe en raison d'allergènes non étiquetés de céleri, de sésame et de moutarde.

Un certain nombre de produits Stubb's contiennent une quantité importante de céleri, et sésame et de moutarde susceptibles de provoquer une réaction chez les personnes sensibles. Chez les personnes sensibles, une réaction allergique à ces ingrédients peut causer une maladie ou des réactions graves.