BL Networks (BLNWX) detalla sobre la importante expansión y modernización de la infraestructura global

SHERIDAN, Wyo., 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BL Networks, operando bajo el ASN 399629, detalló hoy la expansión de su infraestructura global. Destacando un proyecto plurianual para satisfacer estratégicamente la demanda de BitLaunch, proveedor asociado de VPS de privacidad, reafirma su compromiso de ofrecer redes de alto rendimiento y baja latencia a una creciente base de usuarios globales preocupados por la privacidad en la nube.

BLNWX: Las últimas expansiones de red

BL Networks for BitLaunch Infrastructure timeline

Durante los últimos tres años, BL Networks ha intensificado su misión de ofrecer infraestructura privada a poblaciones de Internet en crecimiento. Sus expansiones más recientes incluyen:

1.Singapur (mayo de 2026) – debut de APAC de BLNWX

En respuesta a la demanda en la región de Asia-Pacífico, BLNWX inauguró su nueva sede en Singapur. Esta ubicación se seleccionó para brindar un servicio de baja latencia a los clientes de BitLaunch en la región de Asia-Pacífico, manteniendo la confiabilidad y el rendimiento que sus usuarios esperan.

2. Ámsterdam (septiembre de 2025) – La actualización a 20 Gbps

Ámsterdam es uno de los nodos de enrutamiento más importantes de Europa y, por lo tanto, uno de los destinos de alojamiento más populares. Para satisfacer la gran demanda de los usuarios, BL Networks inauguró una tercera sede en Ámsterdam con importantes mejoras. Las velocidades de red de 20 Gbps, basadas en un ancho de banda multihomon de nivel 1 y hardware de servidor DELL moderno, garantizan la estabilidad incluso de las cargas de trabajo que requieren mayor ancho de banda.

3. Bucarest, Rumania (marzo de 2024) – Ampliando la presencia europea

Si bien las ubicaciones en Londres y Ámsterdam proporcionaban a BL Networks una excelente cobertura en toda Europa, existía margen de mejora en el este. El lanzamiento de una nueva región de centros de datos en Bucarest ofreció una latencia ultrabaja a los usuarios de Europa del Este. Rumania, un destino predilecto para proveedores de VPN y alojamiento web, cuenta con las velocidades de internet más rápidas de la región, lo que permitió a BitLaunch ofrecer 20 Gbps de subida y bajada.

4. Dallas, Texas (febrero de 2024) – Al servicio del Sur

Tras los despliegues en Los Ángeles y Chicago, el siguiente paso lógico fue dar servicio a los estados del sur de Estados Unidos. Ubicada en el centro del corredor de telecomunicaciones, Dallas, Texas, fue la elección natural. Su sólida cobertura de fibra óptica y la baja incidencia de desastres naturales, junto con su proximidad a algunas de las mayores empresas de redes del mundo, la convirtieron en la opción de expansión casi perfecta.

Especificaciones de hardware y estándares de rendimiento

En lugar de confundir a los usuarios con perfiles de hardware variados, BL Networks ha optado por unas especificaciones básicas sólidas basadas en:

Hardware de servidor Dell moderno con procesadores Intel Gold

Unidades SSD Samsung Enterprise de alta velocidad configuradas en RAID 10 para máxima E/S y redundancia

Memoria ECC (RAM) de alta velocidad

Virtualización KVM a nivel de hardware

Protección DDoS heurística líder en la industria

Tan crucial como las especificaciones en sí mismas es la filosofía de BLNWX de escalar de forma sostenible según la demanda. En lugar de sobrevender como muchos proveedores, se esfuerza por prometer menos y ofrecer más.

Compromiso ecológico de BLNWX

La filosofía de sostenibilidad de BL Networks va más allá del escalado responsable de la infraestructura. A medida que expande su presencia física, mantiene su compromiso con la sostenibilidad ambiental a través de su Promesa de Carbono Negativo.

Duplicando sus compromisos hasta saldar su deuda histórica de carbono, ha financiado directamente la plantación de casi 25.000 árboles y compensado 961,54 toneladas de CO2e. También se esfuerza por reducir su generación de residuos electrónicos mediante la compra de hardware de servidor reacondicionado siempre que sea razonablemente posible sin sacrificar la calidad.

BitLaunch VPN y el futuro

La continua expansión de la infraestructura de BLNWX no solo proporciona capacidad a sus clientes de VPS, sino que también ofrece nuevas regiones para BitLaunch VPN, lanzado en julio de 2025. Este servicio permite a los usuarios implementar su propia VPN privada en múltiples regiones en cuestión de segundos.

De cara al futuro, BL Networks mantiene su compromiso de expandir su red propia a más regiones, conservando sus rigurosos estándares de privacidad y sostenibilidad, y eliminando las barreras asociadas a los métodos de pago tradicionales.

Para obtener más información sobre BitLaunch, visite https://bitlaunch.io o lea más sobre BL Networks (BLNWX).