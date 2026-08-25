BL Networks (BLNWX) ने वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और अपग्रेडों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण साझा किए

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BitLaunch

25 Aug, 2026, 11:34 IST

शेरिडन, व्योमिंग, 25 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- ASN 399629 के तहत संचालित BL Networks ने आज अपने वर्तमान वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का विवरण दिया है। BitLaunch नामक संबद्ध गोपनीयता-VPS प्रदाता की मांग को कूटनीतिक तरीके से पूरा करने के लिए एक बहु-वर्षीय परियोजना पर प्रकाश डालते हुए, यह गोपनीयता के प्रति जागरूक क्लाउड उपयोगकर्ताओं के बढ़ते वैश्विक आधार को उच्च-कार्यक्षमता और कम-विलंबता नेटवर्किंग प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

BLNWX: नवीनतम नेटवर्क विस्तार

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BL Networks for BitLaunch Infrastructure timeline
BL Networks for BitLaunch Infrastructure timeline

पिछले तीन वर्षों में, BL Networks ने बढ़ती इंटरनेट आबादियों को निजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने कार्य को तेज किया है। इसके सबसे हालिया विस्तारों में निम्न सम्मिलित हैं:

सिंगापुर (मई 2026) – BLNWX का APAC में पहला कदम

1. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए, BLNWX ने सिंगापुर में अपना नवीनतम स्थान लॉन्च किया है। इस स्थान का चयन APAC क्षेत्र में BitLaunch के ग्राहकों को कम-विलंबता वाली सेवा प्रदान करने के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित विश्वसनीयता और कार्य-क्षमता को बनाए रखने के लिए किया गया था।

एम्स्टर्डम (सितंबर 2025) – 20 Gbps अपग्रेड

2. यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण रूटिंग केंद्रों में से एक होने के कारण, एम्स्टर्डम सबसे अधिक लोकप्रिय होस्टिंग स्थानों में से एक है। उपयोगकर्ताओं की भारी मांग को पूरा करने के लिए, BL Networks ने एम्स्टर्डम में कई महत्वपूर्ण सुधार करते हुए अपना तीसरा स्थान स्थापित किया है। टियर-1 मल्टी-होम्ड बैंडविड्थ और आधुनिक DELL सर्वर हार्डवेयर पर आधारित 20 Gbps नेटवर्क गति सबसे अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता वाले कार्यभारों को भी स्थिर रखना सुनिश्चित करती है।

बुखारेस्ट, रोमानिया (मार्च 2024) – यूरोपियन उपस्थिति का विस्तार करते हुए 

3. पूरे यूरोप में लंदन और एम्स्टर्डम में स्थित स्थानों ने BL Networks को उत्कृष्ट कवरेज प्रदान किया, परंतु इसमें अभी भी सुधार के अवसर देखे गए थे। बुखारेस्ट में एक नए डेटा सेंटर क्षेत्र के लॉन्च से पूर्वी यूरोप के उपयोगकर्ताओं को अत्यंत-कम विलंबता प्राप्त हुई थी। VPNs और वेब होस्टिंग प्रदाताओं के लिए एक पसंदीदा स्थान, रोमानिया की 20 Gbps अप/डाउन गति डिलीवर करने से इस क्षेत्र में BitLaunch को सबसे तेज इंटरनेट गति प्राप्त हुई थी।

डलास, टेक्सास (फ़रवरी 2024) – दक्षिण को सेवा प्रदान करना

4. लॉस एंजिल्स और शिकागो में शुरुआत के बाद, अगला तार्किक कदम अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अपनी सेवाएं शुरू करना था। टेलीकॉम कॉरिडोर के केंद्र में स्थित होने के कारण, डलास, टेक्सास एक स्वाभाविक पसंद था। मजबूत फाइबर कवरेज और प्राकृतिक आपदाओं की कम घटनाएं, तथा विश्व की कुछ सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनियों से निकटता, इसे विस्तार के लिए एक लगभग आदर्श विकल्प बनाती हैं।

हार्डवेयर विनिर्देश और कार्य-क्षमता स्टैन्डर्ड

अलग-अलग हार्डवेयर प्रोफाइलों से उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने के बजाय, BL Networks ने निम्न पर आधारित मजबूत आधारभूत विशिष्टताओं को चुना है:

  • Intel Gold CPUs युक्त आधुनिक Dell सर्वर हार्डवेयर
  • अधिकतम I/O और रिडंडेंसी के लिए RAID10 में कॉन्फ़िगर किए गए तेज़ Samsung Enterprise SSDs
  • उच्च-गति ECC मेमोरी (RAM)
  • हार्डवेयर-स्तरीय KVM वर्चुअलाइज़ेशन
  • उद्योग-अग्रणी, अनुमानी DDoS बचाव

ऐसा होने पर भी, मांग के अनुरूप स्थायी रूप से विस्तार करने का BLNWX का सिद्धांत महत्वपूर्ण विनिर्देशों की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। अन्य कई सेवा प्रदाताओं की तरह सेवा आवश्यकता से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताने के बजाय, यह कम वादा करके अधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है।

BLNWX की पर्यावरण प्रतिबद्धता

BL Networks का स्थिरता का सिद्धांत जिम्मेदार इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अपने भौतिक विस्तार के साथ-साथ, यह अपनी Carbon Negative Pledge के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है।

अपने ऐतिहासिक कार्बन ऋण को चुकाने तक अपनी प्रतिबद्धताओं को दोगुना करते हुए, इसने लगभग 25,000 पेड़ लगाने के लिए सीधे तौर पर वित्त पोषण किया है और 961.54 टन CO2e की भरपाई की है। यह गुणवत्ता से यथासंभव समझौता किए बिना नवीनीकृत सर्वर हार्डवेयर खरीदकर अपने ई-कचरे के उत्पादन को कम करने का भी प्रयास करता है।

BitLaunch VPN और भविष्य

BLNWX के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनवरत विस्तार से इसके VPS ग्राहकों के लिए क्षमता में वृद्धि होने के साथ-साथ इसके द्वारा जुलाई 2025 में लॉन्च किए गए BitLaunch VPN के लिए नए क्षेत्रों का निर्माण भी संभव होता है। यह सेवा कई क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को कुछ ही सेकंडों में अपना निजी VPN परिनियोजित करने में सक्षम बनाती है।

भविष्य की दृष्टि से, BL Networks अपने कठोर गोपनीयता और स्थिरता स्टैन्डर्ड को बनाए रखते हुए और पारंपरिक भुगतान विधियों से जुड़े अवरोधों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा अपने प्रथम-पक्ष नेटवर्क को अधिक क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए भी प्रयासरत है।

BitLaunch के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://bitlaunch.io पर जाएं या BL Networks (BLNWX) के बारे में अधिक पढ़ें।

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