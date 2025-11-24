Bolsa de Nueva York: 11 Wall Street da la bienvenida a 27 países en el Día Internacional

El encuentro mundial dio la bienvenida a más de 230 invitados de 27 países en 11 Wall Street. Inversores de primer nivel, lideres globales y la comunidad de empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York estuvieron presentes.

La leyenda de la NBA, Yao Ming, también participó, hablando en el escenario sobre el poder de la resiliencia y por qué el respeto es fundamental al integrarse en nuevas culturas. Como presidente de la Fundación YAO, Ming habló sobre la misión de la organización: promover la educación deportiva e impulsar el impacto social.

En la sala de juntas, la presidenta de la Bolsa de Nueva York, Lynn Martin, el vicepresidente, Michael Harris, y la directora de Mercados de Capitales Internacionales, Cassandra Seier, dieron la bienvenida a todos los asistentes. Presentaron una jornada repleta de actividades que abarcaban tecnología financiera, movilidad y expansión internacional.

Entre los ponentes destacados se encontraban Allen Taylor, socio gerente de Endeavor Catalyst; Michael Lints, socio de Golden Gate Ventures; Jim Cramer, presentador de 'Mad Money' de CNBC; Anu Aiyengar, directora gerente de JPMorgan; Masaki Morimoto, presidente de The House of Suntory; y Frederik Thomasen, jefe de mercados de capitales de renta variable de Norges Bank Investment Management.

Mientras se desarrollaban los paneles de discusión, los ejecutivos concedieron entrevistas en la sala de operaciones. Entre quienes compartieron sus historias de crecimiento y planes estratégicos se encontraban líderes de Epic Group, IFS y Smobler.

Epic Group, por ejemplo, es un fabricante líder mundial de prendas de vestir, cuyo negocio comenzó como una empresa comercializadora de textiles. Con más de 10.000 empleados, su director financiero, Justin Wong, declaró a Kristen Scholer, creadora de contenido sénior de la Bolsa de Nueva York (NYSE), que cree que la bolsa puede ayudar a la empresa a acelerar su expansión. Epic Group busca ampliar su capacidad de producción para que su red global pueda abastecerse de los mejores mercados. Cotizar en la NYSE para obtener capital es un medio para lograr ese objetivo.

IFS, con sede en Londres, ofrece soluciones basadas en IA que optimizan procesos en sectores como el aeroespacial, la defensa y la manufactura. Su director ejecutivo, Mark Moffat, se unió a Ashley Mastronardi, creadora de contenido de NYSE, para hablar sobre los sólidos resultados y las perspectivas de la compañía. IFS ha registrado un crecimiento de dos dígitos durante 31 trimestres consecutivos, y el tercer trimestre no fue la excepción: la compañía reportó un aumento interanual del 22% en sus ingresos recurrentes anuales.

Smobler también habló con Mastronardi sobre el futuro del mundo "figital", un concepto que fusiona las experiencias físicas y digitales. Fundada durante la pandemia por su consejera delegada, la doctora Loretta Chen, Smobler surgió del deseo de apoyar a los profesionales creativos que estaban perdiendo sus empleos. Hoy en día, la empresa opera en torno a tres pilares fundamentales: el desarrollo de juegos para Roblox, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York; la creación de una división de IA centrada en la nutrición; y la creación de un búnker digital.

Estas entrevistas son solo algunas de las más de 12 entrevistas que líderes compartieron con la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante su visita. Para concluir el evento, ejecutivos de Bunq, DEEPX y Cataltheia Group, entre otros, se unieron a Seier para celebrar el cierre de la jornada bursátil. El grupo hizo sonar la campana de cierre cuando el S&P 500 registró una ganancia del 0,6% en la sesión.

Trabajo y ocio se fusionaron en el evento de este año. Una recepción de bienvenida con Suntory Global Spirits y el chef Roze Traore precedió a la reunión de la junta directiva. Los participantes del mercado exhibieron una amplia gama de productos, abarcando sectores como inteligencia artificial, tecnología de defensa, bienes de consumo y más. Para finalizar, el DJ personal de Madonna amenizó la velada con su música, entre cócteles y exquisita gastronomía.

Este año, la Bolsa de Nueva York ha demostrado que las cotizaciones internacionales tienen lugar aquí. De hecho, reconocidas empresas como Grupo Aeroméxico, Via, Klarna, Amrize, Aspen Insurance, Titan America y Accelerant se incorporaron a la bolsa en 2025 para celebrar el debut público de sus acciones.

