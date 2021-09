Conferencia de prensa de Von der Leyen con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores

La adherencia a la terapia en Europa se sitúa en torno al 50%, con valores diferentes según el tipo de enfermedad. La baja adherencia es un problema especialmente entre los mayores de 65 años, que son los principales consumidores de medicamentos. Se calcula que la baja adherencia en Europa es la causa de unas 200.000 muertes evitables y de unos costes sanitarios entre 80.000 y 125.000 millones de euros.

"En Europa hemos tenido cerca de 1,5 millones de muertes por Covid, y entre ellas los ancianos son la inmensa mayoría", dijo Roberto Messina, Presidente Europeo de la SIHA. "Afortunadamente, los mayores han respondido rápidamente a la campaña de vacunación: el 84,5% de los mayores de 60 años están vacunados en Europa, lo que supone más de 78,3 millones de personas. Esto también ha desempeñado un papel importante en la participación del resto de la población. Sin embargo, la pandemia ha provocado otro grave problema, a saber, la suspensión de los cuidados ordinarios, el debilitamiento de la relación con los médicos con la consiguiente disminución de la adherencia a la terapia. Esto significa recurrencia de la enfermedad, hospitalizaciones, pérdida de eficacia del tratamiento y cientos de miles de muertes evitables. Además, para los servicios sanitarios de toda Europa, la falta de adherencia supone un despilfarro de recursos que podrían reinvertirse en otros ámbitos. Por eso es tan importante poner el foco en esta cuestión en el día de las personas mayores".

Durante la conferencia se presentaron los resultados de una encuesta en condiciones reales1 sobre modelos de tratamiento de la hipertensión y cumplimiento terapéutico realizada en Italia por Senior Italia FederAnziani (Federación Italiana de Personas Mayores). Muestran que, gracias a las estrategias de tratamiento eficaces y simplificadas, en particular con combinaciones de fármacos fijas, hay una mejora significativa en la adherencia a la terapia antihipertensiva y el control de la presión en los ancianos, que se traducen en una reducción de la morbilidad y la mortalidad.

Aprovechando estos datos, la SIHA, en colaboración con la ESH, puso en marcha un nuevo proyecto para promover el cumplimiento terapéutico en los pacientes hipertensos. Incluye una amplia encuesta a pacientes de cinco países europeos (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España), seguida de una campaña de comunicación. El proyecto se realizará con el apoyo incondicional de Servier.

El objetivo de la encuesta es comprender los aspectos psicológicos de la falta de adherencia y mejorar el conocimiento de las consecuencias de la misma. A raíz de los resultados, se desarrollará una campaña educativa para mejorar la adherencia a través de una alianza terapéutica entre los profesionales sanitarios y los pacientes hipertensos. La colaboración con sociedades científicas y grupos globales de pacientes facilitará la difusión y comunicación de los resultados, promoviendo el cambio cultural necesario para mejorar la salud de los mayores. El proyecto también contribuirá a mejorar la planificación económica y la asignación de recursos de las instituciones, y a optimizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, especialmente dedicados a la población mayor.

«La hipertensión tiene una alta prevalencia a partir de los 65 años y afecta a más del 60% de los individuos en la mayoría de los países europeos. La hipertensión representa un importante factor de riesgo cardiovascular, que reduce la esperanza de vida y aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, cerebrales y renales. En la actualidad, existen pruebas fehacientes de los ensayos clínicos que demuestran que el tratamiento de los pacientes ancianos con hipertensión tiene una relación de beneficio/riesgo positiva incluso en pacientes muy ancianos (>80 años). Sin embargo, para prevenir el daño orgánico mediado por la hipertensión, los pacientes deben seguir un tratamiento de por vida basado en cambios en el estilo de vida y en medicamentos para la hipertensión. Para lograr un control adecuado y sostenido de la presión arterial, es esencial una correcta adherencia a la medicación. Sin embargo, el mal cumplimiento terapéutico se ha identificado como un factor importante que limita los beneficios de las terapias antihipertensivas. Para prevenir la falta de adherencia en pacientes hipertensos de edad avanzada, es importante informar a los pacientes de los riesgos de la falta de adherencia y comprender las razones por las que los pacientes interrumpen sus terapias» declaró Michel Burnier, presidente de ESH Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy and Adherence.

1 Real-world antihypertensive treatment models, adherence to treatment and blood pressure control in the elderly: An Italian hypertension awareness campaign by Senior Italia FederAnziani, the Italian Hypertension Society and the Italian Federation of General Medicine. Rita Del Pinto, Giovambattista Desideri, Claudio Ferri, Enrico Agabiti Rosei, High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention (2021).

Al acto asistieron: Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Roberto Messina, Presidente de la SIHA; Aldo Patriciello, MPE, Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo; Danilo Oscar Lancini, MPE, Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo; Pierpaolo Sileri, Subsecretario de Sanidad de Italia; Maurizio Deplano, Jefe de Estrategia de la Senior International Health Association; Giovambattista Desideri, Geriatra, Profesor de la Universidad de L'Aquila; Michel Burnier, Presidente de la Sociedad Europea de Farmacoterapia y Grupo de Trabajo de Adherencia de Hipertensión de la ESH; Reinhold Kreutz, Presidente de ESH.

