DIANE WARREN ES IMPLACABLE CON LA EDUCACIÓN MUSICAL: homenajeada junto A Shining Stars

LOS ÁNGELES, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El martes 27 de enero de 2026, Education Through Music-Los Angeles (etmla.org) homenajeó a la legendaria compositora Diane Warren (17 veces nominada al Oscar, GRAMMY, Emmy y dos veces ganadora del Globo de Oro), Sonic Fuel Studios (Christopher Lennertz y Tim Wynn ) y al educador musical Ryan Gonzales en la ETM-LA 20th Year Benefit Gala. Organizada en el Centro Cultural Skirball, la fiesta celebró un hito, el aniversario número 20 de la organización sin fines de lucro de brindar educación musical en escuelas locales de escasos recursos a más de 190.000 estudiantes desde su creación.

El educador musical/artista de jazz Anthony White, los coprotagonistas de Galavant, Karen David y Tim Omundson, y la actriz/cantante/productora Sofia Carson estuvieron presentes para presentar los premios. Las estrellas más grandes de la noche incluyeron al ETM-LA Student Choir Ensemble (grupo de coro de estudiantes ETM-LA), que ofreció una interpretación conmovedora de la canción nominada al Oscar de Warren "Dear Me" (del documental Diane Warren: Relentless), que Warren escribió como una nota para su yo más joven. Warren comentó: "No me di cuenta de que [el desempeño de los estudiantes] realmente me iba a tocar emocionalmente...fue increíble. Si hubiera tenido profesores de música como los de [ETM-LA] no habría dejado de ir a la escuela todo el tiempo".

Como sorpresivo anuncio, se entregó el Premio Campeón a la Fundación Milagro y a Carlos Santana, aceptado por Salvador Santana quien afirmó: "Si queremos un futuro más brillante, empieza por educar e invertir en la juventud, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la música".

Se llevaron a cabo homenajes conmemorativos al artista de Shining Star de 2009 Gordon Goodwin (Gordon Goodwin's Big Phat Band) y al compositor campeón Arthur Hamilton, con una sentida interpretación de "Cry Me a River" de Hamilton por la alumna de ETM-LA Krista Sims. Vangie Gunn-Goodwin y Joyce Hamilton fueron las invitadas de honor de la noche.

Los solistas vocales Eden Kontesz, Prez Blackmon, Bettina Díaz y Sims, exalumnos de ETM-LA, Zanaida Stewart-Robles y Lydia Lee, así como el coro de la facultad de ETM-LA se unieron a "I 'm Standing With You" de Warren. Copresidida por Sharon Farber y Lola Debney, la gala recaudó más de medio millón de dólares y abrazó el "Ritmo de la Noche".

La misión de Education Through Music-Los Angeles es proporcionar música en escuelas con pocos recursos para mejorar el rendimiento académico, la creatividad y el desarrollo general de los alumnos. Fundada en 2006, el trabajo colectivo de ETM-LA hasta la fecha ha proporcionado más de 155.000 clases de música y más de 60.000 horas de desarrollo profesional para maestros y pasantes.

Los principales patrocinadores corporativos incluyeron BTW Productions, Realsongs, Sonic Fuel Studios, Walt Disney Imagineering, RBC Wealth Management y The Gorfaine/Schwartz Agency, Inc.

