dsb.net UK anuncia liderazgo e invierte en crecimiento con el apoyo de Darwin CX

LONDRES, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- dsb.net UK, parte de Darwin CX Group, está entrando en una emocionante nueva fase de crecimiento. La compañía está ampliando su equipo directivo, invirtiendo en tecnología y reforzando su enfoque en ofrecer experiencias de cliente más inteligentes, rápidas y efectivas en negocios de ingresos recurrentes.

dsb powered by Darwin CX

La reciente inversión de Darwin CX en el Grupo dsb proporciona a la empresa británica aún más recursos para crecer e innovar. El objetivo es simple: mantenerse a la altura de sus necesidades en un mercado de medios en constante evolución y ayudar a los clientes a lograr resultados más sólidos con mayor rapidez.

"El Reino Unido es un mercado estratégico clave para Darwin CX", afirmó Cary Zel, director general de Darwin CX. "Al unir a nuestros equipos de Norteamérica y el Reino Unido bajo una misma visión, estamos construyendo una plataforma verdaderamente global. Esta colaboración garantiza que las mejores prácticas se compartan entre las regiones, lo que fortalece los resultados para cada cliente al que prestamos servicio".

Para liderar esta nueva fase, Cary Zel también supervisará dsb.net UK, uniendo a los equipos de Reino Unido y Norteamérica bajo una misma misión. Danny Millward asumirá el cargo de director general, garantizando la continuidad de los clientes e impulsando el crecimiento diario. Laurence Kite ha sido ascendido a director de Éxito del Cliente, con el objetivo de fortalecer las alianzas, obtener resultados medibles y una satisfacción constante del cliente.

"Estamos encantados de que Danny siga consolidando el legado de éxito de DSB al migrar a las editoriales a la moderna plataforma Darwin", añadió Zel. "Con el liderazgo de Danny y la experiencia del equipo del Reino Unido, estamos en una posición privilegiada para impulsar la innovación y ofrecer aún más valor a nuestros clientes".

"Estos cambios demuestran nuestro compromiso con nuestros clientes y equipos en el Reino Unido", afirmó Danny Millward. "Estamos creciendo, invirtiendo y desarrollando las herramientas y el talento necesarios para ofrecer aún más valor a nuestros clientes".

Ese compromiso incluye el próximo lanzamiento de SmartConfig, una innovación revolucionaria destinada a redefinir la migración, la configuración y la gestión de campañas en toda la industria.

"SmartConfig es revolucionario", afirmó Millward. "Elimina la migración manual al leer la configuración existente, reconstruirla automáticamente en Darwin CX y ponerla en marcha en tiempo récord. Es más rápido, más inteligente y sin errores, lo que ayuda a los clientes a lanzar con confianza y escalar sin esfuerzo".

SmartConfig es solo un ejemplo de cómo dsb.net y Darwin CX están superando los límites para hacer las cosas más simples, rápidas y fiables para los clientes de todo el mundo.

Como parte de esta evolución, el fundador y director general de dsb.net , Angus Chenevix Trench, se jubilará a finales de 2025 tras 16 años de liderazgo dedicado. Su visión y pasión sentaron las bases sólidas que permiten a dsb.net UK crecer con confianza.

"Este próximo capítulo se centra en el progreso", dijo Zel. "Invertimos en personas, tecnología y el éxito de nuestros clientes para asegurarnos de que puedan avanzar más rápido y lograr más".



Acerca de dsb

dsb .net UK es una empresa de gestión integral de clientes que forma parte del Grupo dsb, líder con sede en Alemania en servicios de suscripción y gestión de clientes. Junto con Darwin CX, dsb ofrece soluciones innovadoras en toda Europa, ayudando a sus clientes a optimizar sus operaciones, aprovechar los datos y fortalecer sus relaciones con los clientes.

Acerca de Darwin CX

Darwin CX ofrece soluciones de gestión de suscripciones y experiencia del cliente de última generación para editores, empresas de medios y organizaciones de membresía de todo el mundo. Gracias a la información generada por IA y una plataforma altamente flexible, Darwin CX ayuda a las organizaciones a conectar con sus audiencias, optimizar sus ingresos y escalar con facilidad.

Las consultas de los medios de comunicación y las solicitudes de más detalles sobre la inversión de Darwin CX en el éxito del cliente y la transición de liderazgo de dsb.net UK pueden dirigirse a Cary Zel a [email protected] .