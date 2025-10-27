-El evento Evolve 2025 de Darwin CX en Hamburgo supera su capacidad en un 30 % mientras los editores adoptan la modernización

HAMBURGO, Alemania, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Darwin CX, líder canadiense en software de experiencia del cliente y gestión de suscripciones para empresas de medios, combina su experiencia global con una clara ventaja canadiense y una sólida presencia europea a través de su alianza con dsb. Su próximo evento Evolve 2025, con el tema "Acelerando la modernización. Protegiendo el recorrido", ha agotado sus entradas y superado su aforo en más de un 30 %, lo que refleja el creciente impulso de los editores europeos por modernizarse e innovar.

Darwin CX viewfinder logo

Celebrada el 29 de octubre de 2025 en Faktory Hammerbrooklyn, la conferencia reúne a altos ejecutivos y líderes digitales de la región DACH y Reino Unido. El rápido agotamiento de las entradas del evento pone de manifiesto la urgencia con la que las organizaciones de medios están abordando la modernización, la interacción con la audiencia y el crecimiento sostenible.

La estrecha colaboración de Darwin CX con dsb, su socio europeo de larga trayectoria en transformación digital y gestión de suscripciones, refleja el compromiso compartido de ayudar a los editores a modernizar sus bases tecnológicas.

"Evolve Hamburg agotó sus entradas más rápido de lo que imaginábamos, lo que dice mucho sobre la situación actual del sector", declaró Alex Münch, consejero delegado de dsb. "Los editores ya no solo hablan de modernización. Están listos para actuar y buscan soluciones que ofrezcan resultados medibles".

A diferencia de las conferencias tradicionales, Evolve 2025 es una sesión de trabajo centrada en perspectivas del mundo real y resultados inmediatos. Los participantes explorarán nuevos enfoques para la monetización, la adopción de IA y la transformación digital.

El programa incluye inspiradoras ponencias del consejero delegado Liam Lynch y el director de tecnología y cofundador Michael Smith, quienes presentarán la hoja de ruta de productos Darwin CX para 2026 y compartirán las próximas tendencias para las editoriales que adoptan la transformación. Los asistentes escucharán historias de éxito reales de clientes líderes y participarán en sesiones impartidas por expertos que abordarán la IA en los medios, la soberanía digital, los muros de pago modernos y las estrategias de migración fluida. La jornada concluye con una Ceremonia de Premios a los Clientes y una recepción para networking, en la que se homenajeará a los innovadores que están dando forma al futuro de la edición europea.

"La respuesta demuestra que existe una demanda real de modernización que funcione en la práctica", afirmó Olaf Bendt, director general de Fly by Darwin CX. "Los editores quieren avanzar con mayor rapidez y asociarse con proveedores de tecnología que comprendan su entorno".

El creciente interés en torno a Evolve Hamburg confirma la posición de Darwin CX como socio de confianza para los editores que buscan modernizar sus sistemas, aumentar su audiencia y proteger la fortaleza de sus marcas.

ETIQUETADO CON: Darwin CX , dsb, dsb.net, Liam Lynch, Alex Münch, Michael Smith, Cary Zel, Olaf Bendt, Alex Münch

Acerca de Darwin CX

Darwin CX ofrece soluciones de última generación para la gestión de suscripciones y la experiencia del cliente para editores, empresas de medios y organizaciones de membresía de todo el mundo. Gracias a la información generada por IA y una plataforma altamente flexible, Darwin CX ayuda a las organizaciones a conectar con sus audiencias, optimizar sus ingresos y escalar con facilidad.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2804900/Darwin_CX_LLC_Darwin%C2%A0CX_s_Evolve_2025_Hamburg_Event_Exceeds_Capa.jpg