- El MIGAL Galilee Research Institute recibe 7,5 millones de euros de la beca HORIZON 2020 para desarrollar soluciones farmacéuticas y alimentos funcionales basados en algas

La beca apoya la revolucionaria investigación de MIGAL en relación a los tratamientos para colitis y enfermedad de Crohn dirigidos por la doctora Dorit Avni

QIRYAT SHMONA, Israel, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El MIGAL Galilee Research Institute (MIGAL), centro regional de mega-I+D apoyado por el Ministry of Science and Technology de Israel, anunció hoy que ALGEA4IBD, proyecto iniciado, liderado y coordinado por medio de la doctora Dorit Avni, líder del grupo del MIGAL's Bioactive Metabolites and Immune Modulation Laboratory, ha sido premiado con la prestigiosa beca de la UE (Unión Europea) HORIZON 2020 con la cantidad de 7,5 millones de euros.

La cantidad de la beca sirve para llevar a cabo la promoción de las innovaciones destinadas al desarrollo de ingredientes naturales de las algas, aventajándose de sus capacidades únicas para el desarrollo de nuevos tratamientos destinados a las enfermedades inflamatorias sin cura existente, como la enfermedad de intestino irritable (IBD); colitis y enfermedad de Crohn.

Formando parte del proyecto están 21 líderes procedentes de academias de investigación de Europa e Israel, institutos médicos e institutos de alimentos, además de profesionales de la industria farmacéutica internacional, suplemento de alimentos y compañías de algas, cada una de ellas liderando las iniciativas que van a apoyar la beca de la UE.

El proyecto Algea4IBD lleva a cabo una aproximación única para conseguir estos tres objetivos principales: (i) desarrollo de las soluciones médicas para enfermedad inflamatoria crónica además de IBD; (ii) promoción de una cultura de agua en línea con la aproximación de la UE "green deal"; y (iii) promoción de un estilo de vida más saludable por medio del aumento de la concienciación nutricional.

HORIZON 2020 es el dispositivo financiero que implementa la Innovation Union, una iniciativa de la UE Europe 2020. Al acoplar la investigación e innovación, Horizon 2020 invierte en programas que hacer frente a los retos de la sociedad por medio de la promoción de una excelencia científica e industrial, dirección y asociaciones, eliminando las barreas que bloquean la innovación para poner en marcha la cooperación entre los sectores públicos y privados. Como mayor plataforma de su clase, el presupuesto total de HORIZON 2020 es de unos 77 millones de euros.

La doctora Dorit Avni, comentó: "Esta beca nos va a permitir desarrollar una investigación revolucionaria que por suerte llevará terapias nuevas innovadoras para enfermedades que actualmente no cuentan con un tratamiento eficaz – enfermedades que han plagado a la humanidad desde hace siglos. Estamos impacientes por conseguir una cooperación fructífera con todos los socios de proyectos, además de con el MIGAL's Laboratory of Natural Materials and Analytic Chemistry, dirigido por medio del profesor Soliman Khatib".

Shai-Lee Spigelman, director general del Ministry of Science and Technology de Israel, añadió: "Mi más sincero agradecimiento a la doctora Dorit Avni, su equipo de investigación y el MIGAL Research Institute en general. Este premio es un logro importante que pocos consiguen, y cuenta con el reconocimiento internacional que confirma la importancia de este proyecto innovador destinado a transformar las algas en unos tratamientos necesitados para enfermedades inflamatorias relacionadas. El Ministry of Science and Technology se enorgullece de apoyar las actividades de investigación de las ciencias aplicadas como estas que se llevan a cabo fuera del centro de Israel – sobre todo por medio de centros regionales cuyos ecosistemas ampliados proporcionan beneficios tan importantes para sus comunidades locales, además de la población a gran escala ".

Acerca de las macroalgas (algas) y microalgas: La investigación acerca del uso de los diferentes tipos de macroalgas y microalgas para aplicaciones médicas, cosméticas y nutricionales es un campo creciente que actualmente está en fase inicial de desarrollo. Es sabido que las algas son fuentes ricas de proteínas, vitaminas, anti-inflamatorios y otras sustancias beneficiosas, solo entre 10 y 15 de las decenas de miles de variantes conocidas de las algas, incluyendo la Chlorella, Spirulina, Ulva y otras diferentes, han sido confirmadas por su bio-eficacia y uso comercial.

Acerca del MIGAL's Bioactive Metabolites and Immune Modulation Laboratory: El MIGAL's Bioactive Metabolites and Immune Modulation Laboratory investiga sobre las prometedoras sustancias naturales, como las algas, hongos, quinoa y otras, para determinar su efecto en la inflamación crónica y el sistema inmune, para caracterizar su biomaterial único y determinar su validez como fuente de componentes pro-inmunes, como los esfingolípidos. Además, el laboratorio está dedicado en la actualidad a explorar el potencial de las algas para mitigar las tormentas de citoquinas, una reacción relacionada con la severidad de la COVID-19.

Acerca del MIGAL Galilee Research Institute

El MIGAL Galilee Research Institute Ltd es un mega centro regional de I+D del Israeli Science and Technology Ministry propiedad de la Galilee Development Company Ltd. Como instituto de investigación aplicada multidisciplinar reconocido a nivel internacional, MIGAL está especializado en la biotecnología y las ciencias computacionales, ciencias de plantas, agricultura de precisión y ciencias medioambientales y alimentos, nutrición y salud. Reconocido como una potencia de investigación aplicada, durante 40 años MIGAL ha cooperador de cerca con los líderes industriales, empresas innovadoras de nueva creación y aceleradores tecnológicos. Entre los empleados de MIGAL están 90 doctores y 190 investigadores distribuidos en 44 grupos de investigación, funcionando como un ecosistema de investigación innovador que insta a la colaboración en las especialidades científica, industrial, agrícola, académica y tecnológica.

