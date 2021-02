L'Institut de recherche MIGAL Galilée reçoit une subvention de 7,5 millions d'euros dans le cadre du programme HORIZON 2020 de l'UE pour développer des solutions pharmaceutiques à base d'algues et des aliments fonctionnels

Subvention pour soutenir la recherche révolutionnaire du MIGAL sur les traitements de la colite et de la maladie de Crohn, dirigée par le Dr Dorit Avni

QIRYAT SHMONA, Israël, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- L'Institut de recherche MIGAL Galilée (MIGAL), un méga-centre régional de R&D soutenu par le ministère israélien des sciences et de la technologie, a annoncé aujourd'hui que ALGEA4IBD, un projet lancé, dirigé et coordonné par le Dr. Dorit Avni, chef de groupe du laboratoire des métabolites bioactifs et de la modulation immunitaire du MIGAL, s'est vu attribuer une prestigieuse subvention de R&D HORIZON 2020 de l'UE (Union européenne) d'un montant de 7,5 millions d'euros.

L'objectif de la subvention est de promouvoir une percée dans le développement d'ingrédients naturels à partir d'algues, en tirant parti de leurs capacités uniques pour mettre au point de nouveaux traitements pour les maladies inflammatoires sans remède existant, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), les colites et la maladie de Crohn.

Vingt et un dirigeants d'académies de recherche, d'instituts médicaux et d'instituts alimentaires israéliens et européens, ainsi que des professionnels d'entreprises internationales de produits pharmaceutiques, de compléments alimentaires et d'algues, participent à ce projet. Chacun d'entre eux dirigera des initiatives de recherche qui seront soutenues par la subvention de l'UE.

Le projet Algea4IBD adopte une approche unique pour atteindre trois objectifs majeurs : (i) développer des solutions médicales pour les maladies inflammatoires chroniques autres que le SCI ; (ii) promouvoir l'aquaculture conformément à l'approche « green deal » de l'UE ; et (iii) promouvoir un mode de vie plus sain par une meilleure sensibilisation à la nutrition.

HORIZON 2020 est l'instrument financier qui met en œuvre l'Union pour l'innovation, une initiative Europe 2020 de l'UE. En associant recherche et innovation, Horizon 2020 investit dans des programmes qui s'attaquent aux défis sociétaux par la promotion de l'excellence scientifique et industrielle, du leadership et des partenariats, en supprimant les obstacles à l'innovation qui entravent la coopération entre les secteurs public et privé. La plus grande plate-forme de ce type, HORIZON 2020 dispose d'un budget total d'environ 77 millions d'euros.

Le Dr Dorit Avni a déclaré : « Cette subvention nous permettra de mener des recherches révolutionnaires qui, espérons-le, déboucheront sur de nouvelles thérapies innovantes pour des maladies qui manquent actuellement de traitement efficace, des maladies qui affligent l'humanité depuis des siècles. Nous nous réjouissons d'une coopération fructueuse avec tous les partenaires du projet, ainsi qu'avec le laboratoire de matériaux naturels et de chimie analytique de MIGAL, dirigé par le professeur Soliman Khatib. »

Shai-Lee Spigelman, le directeur général du ministère israélien de la science et de la technologie, a ajouté : « Chaleureuses félicitations au Dr Dorit Avni, à son équipe de recherche et à l'Institut de recherche MIGAL dans son ensemble. Ce prix est une réalisation impressionnante que peu de gens réalisent, la reconnaissance internationale confirmant l'importance de ce projet novateur visant à transformer les algues en traitements dont on a cruellement besoin pour les maladies liées aux inflammations. Le ministère de la science et de la technologie est fier de soutenir des activités de recherche appliquée comme celles-ci qui se déroulent en dehors du centre d'Israël, en particulier via des centres régionaux dont les écosystèmes en expansion apportent des bénéfices si importants à leurs communautés locales ainsi qu'à la population en général. »

À propos des macroalgues (algues marines) et des microalgues : la recherche sur l'utilisation de différents types de macroalgues et de microalgues pour des applications médicales, cosmétiques et nutritionnelles est un domaine en pleine expansion qui en est actuellement au stade initial de développement. Bien qu'il soit bien connu que les algues sont de riches sources de protéines, de vitamines, d'anti-inflammatoires et d'autres substances bénéfiques, seules 10 à 15 des dizaines de milliers de souches d'algues connues, dont la chlorelle, la spiruline, l'ulve et plusieurs autres, ont été confirmées pour leur bio-efficacité et leur utilisation commerciale.

À propos du laboratoire de métabolites bioactifs et de modulation immunitaire du MIGAL : Le laboratoire des métabolites bioactifs et de la modulation immunitaire du MIGAL mène des recherches sur des substances naturelles prometteuses, telles que les algues, les champignons, le quinoa et d'autres, afin de déterminer leur effet sur l'inflammation chronique et le système immunitaire, de caractériser leur biomatériau unique et de déterminer leur aptitude à servir de source de composants pro-immuns tels que les sphingolipides. En outre, le laboratoire mène actuellement des recherches pour explorer le potentiel des algues pour atténuer les tempêtes de cytokines, une réaction qui a été liée à la gravité de COVID-19.

L'Institut de recherche Migal Galilée Ltd est un méga-centre régional de R&D du ministère israélien de la science et de la technologie appartenant à la Galilee Development Company Ltd. Un institut de recherche appliquée pluridisciplinaire de renommée internationale, le MIGAL, est spécialisé dans la biotechnologie et l'informatique, la phytologie, l'agriculture de précision et les sciences environnementales, ainsi que l'alimentation, la nutrition et la santé. Reconnu comme un moteur de la recherche appliquée, MIGAL coopère étroitement depuis quarante ans avec les leaders de l'industrie, les start-ups innovantes et les accélérateurs technologiques. Les employés de MIGALs comprennent 90 PhD et 190 chercheurs répartis dans 44 groupes de recherche, fonctionnant comme un écosystème de recherche innovant qui encourage la collaboration entre les spécialités scientifiques, industrielles, agricoles, universitaires et technologiques.

