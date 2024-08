El nuevo interfono 2N impresiona por su altísimo nivel de seguridad y su diseño moderno y minimalista.

PRAGA, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- 2N, líder en sistemas de control de acceso y Videoportero IP, ha lanzado su nuevo interfono 2N IP One, especialmente diseñado para la gestión y seguridad del acceso en viviendas familiares. Un videoportero moderno y duradero que cuenta con un potente procesador y una cámara Full HD gran angular, con un ángulo de visión de 156°, asegurando una vigilancia constante de la entrada de su hogar para detectar visitas no deseadas. La cámara también incluye zoom facial y funciones de enfoque, que proporcionan al usuario imágenes detalladas de las personas que se encuentran en la puerta. Además, el 2N IP One avisa al propietario de cualquier actividad inesperada mediante detección de movimiento, aumentando así la seguridad del hogar. El nuevo interfono se puede conectar fácilmente a los monitores y a la aplicación móvil My2N.

Máxima seguridad, manejo sencillo

El 2N IP One ofrece funciones superiores que maximizan la comodidad y accesibilidad, sin comprometer la seguridad. Al conectarse a la cerradura de la puerta, el 2N IP One funciona como una llave remota, permitiendo a los residentes desbloquear las puertas a distancia. También se puede otorgar acceso mediante un código QR, útil para visitantes esperados. Este alto nivel de accesibilidad no perjudica la seguridad.

Una vez que el videoportero está conectado a la nube My2N, el usuario puede acceder a su sistema desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación móvil My2N, recibiendo alertas en tiempo real junto con una foto o vídeo del visitante no deseado. Además, los paquetes también se mantienen a salvo: la aplicación My2N permite abrir la puerta a distancia para permitir que los paquetes se guarden de forma segura dentro del edificio.

"El 2N IP One es principalmente una respuesta a la creciente popularidad de los videoporteros sencillos. Aunque son muy fáciles de instalar y utilizar, a menudo comprometen la seguridad y tienen políticas de tratamiento de datos cuestionables. El 2N IP One demuestra que la seguridad robusta puede ir de la mano de un diseño moderno y fácil de usar", dice Tomáš Vystavěl, Gerente de Producto de 2N.

Sostenibilidad basada en la durabilidad y el apoyo

Con el aumento de la delincuencia y los robos en viviendas (más de 1 millón en Europa en 2022), el 2N IP One es la solución ideal para un hogar más seguro. El interfono resiste golpes fuertes, vandalismo, polvo y agua. Gracias a materiales como el aluminio anodizado, garantiza la mejor protección contra las partículas sólidas y la fuerte presión del agua.

"Aunque el índice de robos en viviendas ha ido disminuyendo en Europa, en 2022 volvió a aumentar. Nuestro sistema es una de las herramientas que impiden la entrada de personas no invitadas", explica Vystavěl.

El producto tiene un diseño minimalista en línea con las últimas tendencias visuales. "Queremos ofrecer el máximo nivel de calidad a nuestros usuarios, tanto por los materiales utilizados como por el diseño limpio y moderno", añade Vystavěl.

"El videoportero 2N IP One tiene, por supuesto, 5 años de garantía y actualizaciones del dispositivo garantizadas, no sólo para mantener la seguridad, sino también para mejorar el servicio a los usuarios durante toda la vida útil del producto", continúa Vystavěl. Se refiere a la nueva garantía ampliada, con la que 2N aumenta de tres a cinco años el periodo de garantía de todos sus productos.

Acerca de 2N IP One

Procesador Axis ARTPEC-7

Cámara Full HD gran angular con un ángulo de visión de 156°

Función de zoom facial adaptable

Aluminio anodizado

Clase de protección IP66

Solución Plug and Play

Fácil integración con sistemas domésticos inteligentes

Compatible con la aplicación My2N

5 años de garantía

Sobre 2N

2N es líder mundial en sistemas de control de acceso y videoportero IP. La empresa está especializada en productos para el sector residencial y comercial, como videoporteros y monitores. Los productos de 2N son utilizados por muchas empresas globales de TI, prisiones, edificios gubernamentales, oficinas, complejos residenciales y escuelas. La empresa se fundó en 1991 en la República Checa y, aunque su sede principal sigue estando en Praga, hay sucursales de 2N en varios países del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España. Para más información, visite www.2N.com.

