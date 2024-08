Le nouvel interphone de 2N séduit par son design moderne et minimaliste et son niveau de sécurité inégalé

PRAGUE, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- 2N, le leader des systèmes de contrôle d'accès IP, a lancé le nouvel interphone 2N IP One, principalement conçu pour la sécurité des maisons familiales. Cet interphone moderne et durable, doté d'un processeur puissant et d'une caméra grand angle Full HD avec un angle de vision de 156°, assure une surveillance constante de la porte d'entrée et des invités indésirables. L'avantage de la caméra : zoom et mise au point sur le visage. Les utilisateurs bénéficient d'une image détaillée des personnes devant la porte. 2N IP One peut alerter le propriétaire de toute d'activité inattendue, renforçant ainsi la sécurité de la maison. Le nouvel interphone peut être facilement connecté aux téléphones intérieurs et à l'application mobile My2N. Contrairement aux interphones vidéo conventionnelles, cet appareil peut également être connecté aux automatisations domotiques populaires.

New 2N intercom impresses with its ultra-high level of security and minimalist modern design

Maximum de sécurité, utilisation simple

2N IP One offre des fonctionnalités supérieures conçues pour maximiser le confort et l'accessibilité, mais aussi le niveau de sécurité. Lorsqu'il est connecté à la serrure de la porte, le 2N IP One agit comme une clé à distance. En effet, elle permet aux résidents de déverrouiller la porte d'entrée à distance ! Il est également possible d'entrer dans la maison par un QR code que vous faites générer pour vos invités. Toutefois, la facilité d'utilisation ne se fait pas au détriment de la sécurité.

Il suffit de connecter l'interphone au My2N cloud et les utilisateurs peuvent accéder à leur système par l'application mobile My2N où qu'ils soient. Grâce à cela, ils peuvent être alertés en temps réel de ce qui se passe devant leur porte et prendre des photos ou même des vidéos des visiteurs indésirables. De même, vos colis sont en sécurité. Avec l'application My2N , il est possible d'ouvrir la porte à distance et de déposer des colis à l'intérieur de la maison.

« 2N IP One est, entre autres, notre réponse à la popularité croissante des systèmes de contrôle d'accès simples. Ces systèmes offrent une facilité d'utilisation et d'installation. Pourtant, c'est presque toujours au détriment de la sécurité. Et leur politique de traitement des données personnelles est souvent discutable. IP One montre qu'une sécurité robuste peut aller main dans la main avec la facilité d'utilisation et un design moderne », explique Tomáš Vystavěl, directeur produit de 2N.

La durabilité fondée sur la résilience et le soutien

Avec un taux de criminalité et le nombre des cambriolages à nouveau en hausse (plus d'un million en Europe en 2022), 2N IP One est l'outil idéal pour une maison plus sûre. L'interphone résiste aux coups violents, au vandalisme, à la poussière et à l'eau. Grâce à des matériaux tels que l'aluminium traité en surface, le produit garantit la plus haute protection contre les particules solides et la forte pression de l'eau.

« Sur le long terme, le nombre de cambriolages des maisons était en baisse en Europe. Cependant, en 2022, il est reparti à la hausse. Notre système est l'un des outils permettant d'empêcher les visiteurs indésirables d'entrer dans votre maison », précise Tomáš Vystavěl.

Cet équipement au design minimaliste a été conçu afin de répondre aux dernières tendances : « Nous voulons offrir à nos utilisateurs du haut de gamme que ce soit pour les matériaux utilisés ou pour le design propre et moderne », ajoute-t-il.

« L'interphone 2N IP One est fourni avec une garantie de 5 ans. Des mises à jour de l'équipement sont disponibles pendant toute sa durée de vie pour maintenir la sécurité et optimiser les services proposés au propriétaire », conclut-il. En effet, il s'agit de la nouvelle garantie étendue. 2N prolonge désormais la période de garantie de tous ses produits de trois à cinq ans.

Description du produit 2N IP One

processeur Axis ARTPEC-7

caméra Full HD grand angle avec un angle de vision de 156°

zoom adaptatif sur le visage

en aluminium traité en surface

indice de protection IP66

solution plug and play

connexion facile aux systèmes domotiques

connexion avec l'application My2N

5 ans de garantie

Découvrir 2N

2N est le leader mondial des systèmes de contrôle d'accès IP. Elle est spécialisée dans les produits destinés aux secteurs résidentiel et commercial – interphones et moniteurs de réception. Les produits 2N garantissent un maximum de sécurité. Ils sont utilisés par des sociétés informatiques internationales, des écoles et des prisons.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2477241/2N_Telecommunications.jpg