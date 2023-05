El nuevo juego Battle Royale TPS HypeSquad de Netmarble, comienza hoy NA Server Focus Test

LOS ÁNGELES, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de experiencias de juego de alta calidad, abre una nueva NA Server Focus Test para su juego Battle Royale TPS HypeSquad. Desde hoy a las 7 PM PDT hasta el 29 de mayo, los jugadores pueden participar en esta prueba descargando la demo en Steam.

NA Server Focus Test es actualmente el periodo de prueba más largo que se ofrece para el juego hasta la fecha, implementando nuevos cambios basados en los comentarios de los jugadores. Las recompensas obtenidas en Battle Pass Beta, como aspectos de personajes, aspectos de armas y emotes, podrán utilizarse tras el gran lanzamiento del juego. Los participantes en la prueba podrán experimentar los siguientes contenidos y mejoras del juego:

Nuevo modo: Habrá un nuevo modo competitivo que medirá la habilidad del jugador. Los niveles disponibles son Novato, Bronce, Plata, Oro y Platino. Se ofrecerán diferentes recompensas para cada nivel, de modo que los jugadores puedan probar continuamente para subir de nivel.

Sistema de Pase de Batalla (Battle Pass Beta): Los puntos de pase se pueden obtener jugando una partida y completando misiones de pase de batalla. Los jugadores pueden obtener recompensas Battle Pass, incluyendo emote y skins para armas y personajes en función de los Puntos de Pase acumulados.

Los puntos de pase se pueden obtener jugando una partida y completando misiones de pase de batalla. Los jugadores pueden obtener recompensas Battle Pass, incluyendo emote y skins para armas y personajes en función de los Puntos de Pase acumulados. Cambios en el sistema de crecimiento: Para que los jugadores puedan disfrutar plenamente de la experiencia del combate cuerpo a cuerpo durante el juego, se eliminarán los sistemas de Aumentador, Máquina expendedora y Puntos de exageración, y se añadirá un nuevo sistema de subida de nivel. Los jugadores podrán subir de nivel adquiriendo objetos de experiencia encontrados al derrotar a otros jugadores o a los elementos PVE recién añadidos, el Robot Patrulla y Vainin. Todos los jugadores empezarán el juego en el nivel 1 y podrán llegar hasta el nivel 12. Cada vez que un jugador sube de nivel, puede elegir 1 Talento entre Ataque, Defensa y Utilidad y formar estrategias únicas.

Cambio en el sistema de combate: El número de armas que se pueden equipar se cambiará a una para que los jugadores puedan centrarse en un arma para usar en lugar de elegir continuamente otra artillería.

Revisión de las habilidades y pasivas de las armas: Se modificarán varias habilidades y pasivas de armas para mejorar su uso y características únicas. Por ejemplo, se añadirán varios efectos a las habilidades de Link Cleaver para permitir a los jugadores confundir a los enemigos y participar en un entorno de combate más dinámico.

Cambios en las reglas: Se añadirá tiempo extra tras la ronda final en el modo Supervivencia. A diferencia de las rondas anteriores, la zona segura no se reducirá durante el tiempo extra. En lugar de aguantar en la zona segura o verse obligado a luchar debido al campo gris, el tiempo extra permitirá a los jugadores determinar el resultado de la batalla mediante el combate. Se añadirán los bots de granja Vainin y Patrol Robot, que permitirán a los jugadores llevar a cabo estrategias alternativas dejando caer objetos de experiencia y otros objetos de ayuda al combate.

Además, los jugadores pueden participar en el evento AI Fan Art de HypeSquad hasta el 5 de junio accediendo al recién añadido AI Beta Service, donde los jugadores pueden crear sus propias imágenes de personajes. Las palabras clave más usadas por los jugadores se utilizarán para diseñar nuevas apariencias en el futuro. Los jugadores pueden participar en el evento AI Fan Art en el canal oficial HypeSquadDiscord.

Los jugadores pueden ver el nuevo tráiler y el clip de demostración de la prueba en el canal oficial de YouTube de HypeSquad.

HypeSquad es un juego de ritmo rápido en el que los jugadores se unen en una batalla de escuadrones, formando equipos para sobrevivir en intensos combates cuerpo a cuerpo. Con una gran variedad de armas y opciones, los jugadores pueden personalizar de forma creativa su estilo de combate para llevar a su escuadrón a la victoria. El juego cuenta con un variado elenco de personajes, cada uno con diferentes trasfondos y motivaciones, y un surtido de opciones únicas cuerpo a cuerpo y a distancia. Por último, los objetos interactivos de HypeSquad, como tirolinas y plataformas de salto, entre otros, añaden una capa de estrategia que los jugadores deben tener en cuenta en su lucha por la victoria en el campo de batalla.

Más información sobre el juego en la página web oficial, Discord, YouTube, Facebook y Reddit.

Acerca de Netmarble Corporation

Fundada en Corea en 2000, Netmarble Corporation es uno de los principales desarrolladores y editores de juegos para móviles más taquilleros del mundo. A través de potentes franquicias y colaboraciones con aclamados titulares de PI, Netmarble se esfuerza por elevar la experiencia de juego y entretener al público en todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y accionista principal de Jam City e HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), la variada cartera de Netmarble incluye Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, y próximos juegos para PC como Paragon: The Overprime. Más información en http://company.netmarble.com.

