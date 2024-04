EPAM nombrada una de las mejores empresas de Europa por LinkedIn

La lista de las mejores empresas de LinkedIn de 2024 reconoce la eficacia de EPAM a la hora de dotar a los equipos de las herramientas y recursos necesarios para lograr transformaciones exitosas de los clientes

NEWTOWN, Pa., 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), una empresa líder en ingeniería de productos y servicios de transformación digital, anunció hoy que LinkedIn la ha nombrado el mejor lugar de trabajo para el crecimiento profesional en Europa. EPAM también ocupó el puesto número 1 en España y el número 5 en los Países Bajos en la lista de las mejores empresas de LinkedIn de 2024 por crecimiento y desarrollo profesional, y la empresa número 1 en tecnología e innovación en España .



""Ser reconocido por crear un lugar de trabajo donde nuestro equipo realmente puede brillar es increíble", destacó Larry Solomon, vicepresidente senior y director de personal de EPAM. "Siempre hemos creído en ayudar a las personas a crecer junto a nosotros, ya que brindamos resultados de primer nivel para nuestros clientes. Estamos orgullosos de brindar oportunidades ilimitadas de aprendizaje y desarrollo. Se trata de descubrir nuevas habilidades, encontrar mentores y realmente avanzar en tu carrera: eso es lo que representamos".

EPAM Recognized by LinkedIn as a Top Company in Europe for Professional Development and Growth

La lista de LinkedIn's Top Companies 2024 de los mejores lugares de trabajo para el desarrollo profesional se basa en cómo los empleados avanzan y mejoran sus habilidades dentro de una empresa y su trayectoria profesional a largo plazo. Al analizar los datos únicos de LinkedIn de millones de profesionales, se seleccionan las empresas de primer nivel mediante una evaluación de ocho pilares que están conectados con un alto nivel de desarrollo profesional y crecimiento profesional: progresión de habilidades, afinidad con la empresa, diversidad de género, capacidad de avanzar, Antecedentes educativos, oportunidades externas, estabilidad de la empresa y presencia de los empleados en el país.

EPAM ayuda a los clientes a reimaginar su negocio a través de una lente digital y al mismo tiempo fortalece a un equipo de consultores, diseñadores, arquitectos e ingenieros de primer nivel. EPAM tiene más de 150 centros de entrega en 55 países. La compañía es un centro global para la diversidad y la innovación, donde equipos multidisciplinarios brindan servicios integrados de estrategia, consultoría tecnológica, ingeniería digital, nube y transformación basada en IA a empresas globales y nuevas empresas ambiciosas.

Estos logros de LinkedIn se suman a una lista cada vez mayor de reconocimientos para 2024 para EPAM, que incluyen, entre otros:

Si desea conocer más oportunidades de carrera en EPAM, visite https://www.epam.com/careers .

ACERCA DE EPAM SYSTEMS

Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha utilizado su experiencia en ingeniería de software para convertirse en un proveedor global líder de servicios de ingeniería digital, nube y transformación habilitados por IA, y un socio líder en consultoría comercial y de experiencia para empresas globales y ambiciosas. Inauguración. Abordamos los desafíos de transformación de nuestros clientes fusionando la estrategia integrada, la experiencia y la consultoría tecnológica de EPAM Continuum con nuestros más de 30 años de ejecución de ingeniería para acelerar el tiempo de comercialización de nuestros clientes e impulsar un mayor valor de sus innovaciones e inversiones digitales.

Realizamos entregas a nivel global pero interactuamos localmente con nuestros equipos expertos de consultores, arquitectos, diseñadores e ingenieros, haciendo que el futuro sea real para nuestros clientes, nuestros socios y nuestra gente en todo el mundo.

Creemos que las soluciones adecuadas son aquellas que mejoran la vida de las personas e impulsan la ventaja competitiva para nuestros clientes en diversas industrias. Nuestro pensamiento cobra vida en las experiencias, productos y plataformas que diseñamos y lanzamos al mercado.

Añadidoa a la lista S&P 500 y Forbes Global 2000 en 2021 y reconocidos por Glassdoor como el Mejor Lugar para Trabajar en 2023 y 2024, nuestros equipos multidisciplinarios atienden a clientes en seis continentes. Estamos orgullosos de estar entre las 15 principales empresas de servicios de tecnología de la información en Fortune 1000 y de ser reconocidos como líderes en IDC MarketScapes para servicios de creación de experiencias a nivel mundial, servicios de diseño de experiencias a nivel mundial y servicios de ingeniería de software a nivel mundial, así como líderes en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2023 para servicios de desarrollo de software personalizados a nivel mundial*.

Aprenda más en www.epam.com y síganos en LinkedIn .

*Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa incluye estimaciones y declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya precisión está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones en cuanto a eventos futuros que puede que no resulte ser exacto. Nuestras estimaciones y declaraciones prospectivas se basan principalmente en nuestras expectativas y estimaciones actuales de eventos y tendencias futuros, que afectan o pueden afectar nuestro negocio y operaciones. Estas declaraciones pueden incluir palabras como "puede", "hará", "debería", "creer", "esperar", "anticipar", "pretender", "planear", "estimar" o expresiones similares. Esos acontecimientos y tendencias futuros pueden estar relacionados, entre otras cosas, con acontecimientos relacionados con la guerra en Ucrania y la escalada de la guerra en la región circundante, disturbios políticos y civiles o acciones militares en las geografías donde realizamos negocios y operamos, condiciones difíciles en mercados de capital globales, mercados de divisas y la economía en general, y el efecto que estos eventos pueden tener en la demanda de los clientes y nuestros ingresos, operaciones, acceso al capital y rentabilidad. Otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos incluyen las condiciones económicas generales, los factores de riesgo discutidos en el Informe Anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y los factores discutidos en los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q. , particularmente bajo los títulos "Discusión y análisis de la administración sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones" y "Factores de riesgo" y otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Aunque creemos que estas estimaciones y declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se basan en información actualmente disponible para nosotros. EPAM no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley de valores aplicable.