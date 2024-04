EPAM door LinkedIn benoemd tot topbedrijf in Europa

2024 LinkedIn Top Companies List erkent EPAM's effectiviteit in het versterken van teams met de tools en middelen die nodig zijn voor succesvolle klanttransformaties.

NEWTOWN, Pa., 23 april 2024 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), een toonaangevend bedrijf in digitale transformatiediensten en productontwikkeling, heeft vandaag aangekondigd dat het door LinkedIn is uitgeroepen tot beste werkplek voor carrièregroei in Europa. EPAM kreeg ook de 1e plaats in Spanje en staat als nummer 5 gerangschikt in Nederland op de 2024 LinkedIn Top Companies List voor professionele groei en ontwikkeling, en als topbedrijf voor technologie en innovatie in Spanje .

"Het voelt geweldig om erkend te worden voor het creëren van een werkplek waar ons team echt kan schitteren," zegt Larry Solomon, SVP, Chief People Officer bij EPAM. "We hebben altijd geloofd in het helpen van mensen om samen met ons te groeien, terwijl we uitstekende resultaten leveren voor onze klanten. We zijn er trots op dat we onbeperkte mogelijkheden voor leren en ontwikkeling bieden. Het gaat erom nieuwe vaardigheden te ontdekken, mentoren te vinden en je carrière echt vooruit te helpen - dat is waar wij voor staan."

LinkedIn's Top Companies 2024 lijst voor beste werkgevers voor loopbaanontwikkeling is gebaseerd op hoe werknemers vooruitgaan en zich bijscholen binnen een bedrijf en op hun carrièrepad op lange termijn. Door de unieke LinkedIn-gegevens van miljoenen professionals te analyseren, worden topbedrijven geselecteerd aan de hand van een evaluatie van acht pijlers die verband houden met een hoog niveau van professionele ontwikkeling en carrièregroei: vaardigheidsontwikkeling, affiniteit met het bedrijf, genderdiversiteit, mogelijkheid om promotie te maken, opleidingsachtergrond, externe kansen, stabiliteit van het bedrijf en aanwezigheid van werknemers in het land.

EPAM helpt klanten hun bedrijf opnieuw vorm te geven door middel van een digitale lens, waarbij een team van consultants, ontwerpers, architecten en ingenieurs van wereldklasse wordt ingezet. EPAM heeft meer dan 150 leveringscentra in 55 landen. Het bedrijf is een wereldwijde hub voor diversiteit en innovatie, waar multidisciplinaire teams geïntegreerde strategie, technologieconsulting, digitale engineering, cloud en AI-gebaseerde transformatiediensten leveren aan wereldwijde ondernemingen en ambitieuze startups.

Deze prestaties van LinkedIn voegen zich bij een groeiende lijst van 2024-erkenningen voor EPAM, waaronder, maar niet beperkt tot:

Sinds 1993 gebruikt EPAM Systems, Inc. (NYSE: zijn expertise op het gebied van software engineering om een toonaangevende wereldwijde leverancier van digital engineering, cloud en AI-gebaseerde transformatiediensten te worden, en een toonaangevende business en experience consulting partner voor wereldwijde ondernemingen en ambitieuze startups. We pakken de transformatie-uitdagingen van onze klanten aan door de geïntegreerde strategie, ervaring en technologieconsultancy van EPAM Continuum te combineren met onze meer dan 30 jaar technische uitvoering om de time-to-market van onze klanten te versnellen en meer waarde te halen uit hun innovaties en digitale investeringen.

We leveren wereldwijd, maar werken lokaal met onze deskundige teams van consultants, architecten, ontwerpers en ingenieurs. Zo maken we de toekomst tastbaar voor onze klanten, onze partners en onze mensen overal ter wereld.

Wij geloven dat de juiste oplossingen het leven van mensen verbeteren en een concurrentievoordeel voor onze klanten in diverse sectoren bieden. Ons denken uit zich in de ervaringen, producten en platforms die we ontwerpen en op de markt brengen.

Toegevoegd aan de S&P 500 en de Forbes Global 2000 in 2021 en erkend door Glassdoor als Best Workplace in 2023 en 2024, bedienen onze multidisciplinaire teams klanten op zes continenten. We zijn er trots op dat we zijn uitgeroepen tot de top 15-bedrijven in Informatietechnologische Diensten in de Fortune 1000 en dat we worden erkend als leider in de IDC MarketScapes voor Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services en Worldwide Software Engineering Services en als leider in het 2023 Gartner® Magic Quadrant™ voor Custom Software Development Services, Worldwide.*

