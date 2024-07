Ethara incorpora al rapero Eminem para los conciertos después de la carrera de Yasalam 2024 #ABUDHABIGP

- Descubra un mundo de posibilidades con una escapada de invierno a la capital de los EAU mientras Ethara incorpora al legendario rapero Eminem al cartel repleto de estrellas para los conciertos después de la carrera de Yasalam 2024 #ABUDHABIGP

ABU DABI, EAU, 22 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Ethara ha anunciado que el icono mundial del hip-hop Eminem actuará en la 16ª edición del GRAN PREMIO DE ABU DABI DE FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS. El artista, que encabezará el concierto posterior a la carrera de Yasalam 2024 el sábado 7 de diciembre, sorprenderá a los viajeros internacionales que se preparan para sus vacaciones de invierno en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con un mundo de posibilidades esperando a los poseedores de entradas para el GP de Abu Dabi.

Eminem ha ganado 15 premios GRAMMY® y un Academy Award®️. Su álbum de 2010, Recovery, fue el primer álbum en los EE.UU. en obtener la certificación digital de platino. En marzo de 2021, su álbum de grandes éxitos "Curtain Call: The Hits" se convirtió en el primer álbum de hip-hop en pasar una década completa en la lista Billboard Global 200. Su último álbum, "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)", se lanzó el 12 de julio de 2024 y actualmente se encuentra en el Top 10 de las listas de radio Rhythmic. El primer sencillo del álbum, "Houdini", consolidó aún más su dominio continuo de la música y la cultura popular. Un éxito mundial instantáneo, la canción entró en las listas Billboard Global 200 y Streaming Songs en el puesto número 1, y debutó en el puesto número 2 en el Hot 100. La canción actualmente se encuentra en el top 20 de las listas globales y estadounidenses de Spotify, la lista global de Apple Music y las listas de radio Top 40 y Rhythmic.

La banda estadounidense de pop rock Maroon 5 y el grupo de rock británico Muse se unirán al legendario rapero en el Etihad Park para los conciertos posteriores a la carrera de Yasalam de 2024.

El principal festival de deportes y entretenimiento de la región, que se celebrará en la vibrante isla de Yas (con una magnífica bahía, puerto deportivo y playa), atrajo a cifras récord durante la edición de 2023, con más de 170.000 aficionados que visitaron el circuito de Yas Marina y el Etihad Park durante el fin de semana de la carrera. La base de seguidores globales del GP de Abu Dabi también sigue creciendo año tras año: el 65 % de los visitantes del año pasado procedían de fuera de los EAU.

Como destino de elección, Abu Dabi ofrece experiencias sin precedentes para los visitantes con su belleza natural, su patrimonio y tradición únicos, junto con eventos artísticos y de entretenimiento de talla mundial. El sol durante todo el año de Abu Dabi, las amplias dunas del desierto, las playas de arena blanca y las aguas cristalinas del Golfo Pérsico ofrecen algo para cada viajero.

La isla de Yas es un centro de actividad próspero, con 34 millones de visitas registradas solo en 2023, un aumento del 38 % en comparación con 2022. Sin embargo, la isla de Yas es mucho más que un destino, con 44 hoteles, más de 50 restaurantes y cuatro parques temáticos, además de algunos gloriosos campos de golf con impresionantes vistas al Golfo Pérsico, como Yas Links. También hay múltiples desarrollos, incluido el desarrollo frente al mar de 560 metros de Yas Bay Beach.

Los aficionados con una entrada para el día de la carrera pueden dirigirse al Etihad Park después de una emocionante noche de carreras para disfrutar de los conciertos posteriores a la carrera de Yasalam. Aquellos que tengan un pase de tres días pueden experimentar cuatro noches de entretenimiento, mientras que aquellos con pases de uno y dos días pueden acceder a los espectáculos correspondientes a sus entradas del día de la carrera.

La entrada para el Gran Premio de Abu Dabi otorga acceso gratuito por un día al Louvre Abu Dhabi, Qasr Al Watan y a cualquiera de los increíbles parques de aventuras de Yas Island, incluidos Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi y SeaWorld Abu Dhabi. Los aficionados pueden presentar su entrada para el Gran Premio de Abu Dabi en la entrada del parque temático entre el miércoles 4 de diciembre y el lunes 9 de diciembre, lo que les permitirá disfrutar de unas vacaciones invernales sin igual bajo el sol.

Los aficionados pueden asegurarse su asiento en el evento deportivo y de entretenimiento más grande de la región en: www.abudhabigp.com.

