HBL y ACE Money Transfer colaboran para promover la entrada regulada de remesas a domicilio

MANCHESTER, Inglaterra, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- HBL, el mayor banco de Pakistán se asocia con ACE Money Transfer, una de las principales empresas de envío de remesas del Reino Unido, para impulsar el envío regulado de remesas a domicilio, ofreciendo un Toyota Fortuner y 10 iPhone 14 Plus como parte de la asociación.

Las entradas de remesas domésticas en Pakistán han experimentado un descenso interanual del 19%, registrando un mínimo de 2.040 millones de dólares en diciembre de 2022. Los expatriados, para sus necesidades de remesas, optaron por otros canales, incluyendo Hawala/Hundi.

Promoviendo la narrativa de "Hundi Say Inkaar, Pakistan Say Pyaar", la campaña ofrece a los expatriados pakistaníes en el Reino Unido, Europa, Canadá, Australia y Suiza beneficiarse de tipos de cambio excepcionales. También tendrán la oportunidad de ganar uno de los 10 iPhone 14 Plus o un flamante Toyota Fortuner enviando dinero antes del 15 de marzo a través de ACE Money Transfer como depósito bancario o para recoger en efectivo en cualquiera de las más de 1700 sucursales de HBL en todo el país.

Rashid Ashraf, consejero delegado de ACE Money Transfer, dijo, "Estamos encantados de lanzar otra campaña con nuestro socio de confianza en Pakistán, HBL. El país necesita ahora más que nunca la ayuda de su comunidad de expatriados, e iniciativas como ésta son una oportunidad para ellos de poner freno a la crisis actual."

Faisal N. Lalani, director de Banca Internacional de HBL, ha declarado: "Nuestra colaboración con ACE Money Transfer beneficiará directamente a los clientes, que podrán cobrar cómodamente sus remesas a través de la amplia red de distribución de HBL en todo Pakistán. Esta campaña impulsará un mayor crecimiento de las remesas a través de canales legales para apoyar la economía de Pakistán."

Para más información sobre la oferta, visite: https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-hbl

Acerca de ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nombre registrado "Aftab Currency Exchange Limited"), con sede en Manchester (Reino Unido), es un proveedor de remesas en expansión. Ofrece servicios impecables de transferencia de dinero en línea a millones de expatriados con una amplia red de más de 375.000 puntos repartidos por más de 100 países de todo el mundo.

Acerca de HBL

HBL fue el primer banco comercial pakistaní creado en 1947, reconocido por su innovación en servicios financieros centrados en el cliente. A lo largo de los años, HBL ha ampliado su red de sucursales y se ha mantenido como el mayor banco de Pakistán, con más de 1.700 sucursales, más de 2.200 cajeros automáticos, más de 61.000 agentes de Konnect by HBL (plataforma de banca sin sucursales) y más de 52.000 puntos QR que atienden a más de 32 millones de clientes en todo el mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2006504/ACE_and_HBL_Fortuner.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

