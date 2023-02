HBL en ACE Money Transfer werken samen om gereguleerde particuliere overboekingen te bevorderen

MANCHESTER, Engeland, 23 februari 2023 /PRNewswire/ -- HBL, de grootste bank van Pakistan, werkt samen met de ACE Money Transfer, een toonaangevend overboekingsbedrijf het Verenigd Koninkrijk, om het aantal gereguleerde overboekingen te vergroten door het aanbieden van een Toyota Fortuner en 10 iPhone 14 Plus als onderdeel van het partnerschap.

Het aantal particuliere overboekingen naar Pakistan is 2022 met 19% gedaald naar een dieptepunt van $2,04 miljard dollar in december 2022. Expats maakten voor hun geldoverboekingen gebruik van andere kanalen, waaronder Hawala/Hundi.

De campagne bevordert het narratief van 'Hundi Say Inkaar, Pakistan Say Pyaar' en biedt Pakistaanse expats in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada, Australië en Zwitserland de kans om te profiteren van uitzonderlijke wisselkoersen. Ze maken ook kans om een van de 10 iPhones 14 Plus of een gloednieuwe Toyota Fortuner te winnen als ze voor 15 maart via ACE Money Transfer geld overboeken als bankstorting of contant geld bij een van de 1700+ HBL-vestigingen in het hele land.

Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer, zei: "We zijn verheugd om nog een campagne te lanceren met onze vertrouwde partner in Pakistan, HBL. Het land heeft nu meer dan ooit de hulp van zijn expat-gemeenschap nodig, en dit soort initiatieven bieden hen een kans om de huidige crisis het hoofd te bieden."

Faisal N. Lalani, hoofd internationaal bankieren bij HBL, zei: "onze samenwerking met ACE Money Transfer biedt klanten het voordeel dat ze overboekingen kunnen afhalen bij het uitgebreide distributienetwerk van HBL in Pakistan. Met deze campagne zal de groei van het aantal overboekingen worden bevorderd via legale kanalen om de economie van Pakistan te ondersteunen."

Kijk voor meer informatie over het aanbod op https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-hbl

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited"), gevestigd in Manchester in het Verenigd Koninkrijk, is een opkomende leverancier van incasso's. Het biedt onberispelijke online diensten voor het overmaken van geld naar miljoenen expats met een uitgebreid netwerk van 375.000+ locaties, verspreid over meer dan 100 landen over de hele wereld.

Over HBL

HBL was de eerste Pakistaanse commerciële bank die in 1947 werd opgericht, erkend om zijn klantgerichte innovatie op het gebied van financiële diensten. In de loop der jaren heeft HBL zijn filiaalnetwerk uitgebreid en zijn positie als grootste bank in Pakistan behouden met 1700+ vestigingen, 2200+ geldautomaten, 61.000+ Konnect by HBL-agenten (bankplatform zonder filialen), 52.000+ QR-locaties met meer dan 32 miljoen klanten overal ter wereld.

