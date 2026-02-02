-HSBC UK y Sage simplifican la declaración de impuestos para las pequeñas empresas antes de la Digitalización del Impuesto sobre la Renta

LONDRES, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte del gran apoyo de HSBC UK a las pequeñas empresas, el banco está lanzando una nueva herramienta para ayudar a los propietarios de empresas y comerciantes individuales a adelantarse a los cambios del Gobierno en Digitalización del Impuesto sobre la Renta (MTD) que se implementarán en abril1.

Impulsado por la tecnología integrada de Sage2, My Business Finances de HSBC UK permitirá a los clientes elegibles administrar la contabilidad y presentar declaraciones de impuestos digitalmente directamente desde su cuenta bancaria comercial de HSBC UK, reduciendo la complejidad a la que se enfrentan muchos propietarios de pequeñas empresas a medida que se acerca MTD.

La investigación de Sage muestra que siete de cada diez (70 %) comerciantes individuales no están listos para hacer impuestos digitales, un tercio todavía realiza un seguimiento de los ingresos y gastos usando lápiz y papel y dos tercios dependen de hojas de cálculo para completar sus declaraciones de autoevaluación.3

Esta asociación está diseñada para abordar esta brecha de preparación antes de MTD, ofreciendo soporte práctico para ayudar a los clientes a cumplir, ahorrar tiempo y mantener el control de sus finanzas a medida que el sistema tributario se vuelve completamente digital. A través de My Business Finances, los clientes podrán administrar su contabilidad y facturación desde su cuenta comercial de HSBC UK, sin la necesidad de cambiar entre aplicaciones o plataformas.

Tom Wood, responsable de Banca Empresarial para PYMES, HSBC UK, dijo: "Las pequeñas empresas suelen ser increíblemente ambiciosas, pero generalmente tienen poco tiempo. Como socio bancario para PYMES líder y confiable, siempre buscamos dónde los propietarios pueden ser más eficientes para que puedan concentrarse en hacer crecer su negocio".

"El cumplimiento tributario puede llevar mucho tiempo y ser costoso: HSBC My Business Finances se encargará de la facturación, la contabilidad y el cumplimiento tributario de una empresa, todo en un solo lugar. Esto es especialmente útil antes de los nuevos requisitos de declaración de impuestos en abril".

Gordon Stuart, vicepresidente sénior de tecnología financiera y servicios integrados, Sage, comentó: "Las pequeñas empresas y los comerciantes individuales quieren centrarse en hacer lo que mejor saben hacer, sin la carga de una administración compleja".

"Al integrar las confiables capacidades contables e impositivas de Sage directamente en la cuenta bancaria comercial de HSBC UK, estamos haciendo que la gestión de las finanzas sea sencilla y accessible".

"Impulsado por nuestra tecnología de contabilidad integrada, HSBC UK puede ofrecer contabilidad e impuestos confiables en una experiencia unificada, dentro de las herramientas que los dueños de negocios ya usan todos los días".

Esta es la última de una serie de medidas de apoyo para las pequeñas empresas que realizan operaciones bancarias con HSBC UK. En julio de 2025, el banco introdujo una tarifa de cuenta sin mes en su cuenta bancaria para pequeñas empresas para acompañar la banca digital gratuita en Reino Unido y el acceso gratuito a especialistas en empresas.

El banco también administra el Programa de Crecimiento de Pequeñas Empresas de HSBC, una plataforma gratuita y abierta a todos que ofrece formación, eventos y conocimientos de expertos diseñados para proporcionar a los emprendedores las herramientas para crecer y tener éxito. Obtenga más información aquí: Programa de crecimiento de pequeñas empresas de HSBC: herramientas para el éxito .

La nueva herramienta My Business Finances estará disponible por primera vez para comerciantes individuales y propietarios antes de los cambios en Making Tax Digital.

Visite www.business.hsbc.uk/en-gb/products/accounting para obtener más información y registrar su interés.

Notas a los redactores

1 A partir del 6 de abril de 2026, HMRC exige que los comerciantes individuales y los propietarios informen de sus ingresos y gastos a través de Making Tax Digital si sus ingresos anuales procedentes del trabajo por cuenta propia y de la propiedad superan las 50.000 libras.

2 Sage Embedded Services es un conjunto modular de API sin interfaz diseñado para bancos, fintechs y plataformas de software, que permite a estas organizaciones integrar perfectamente la tecnología contable, financiera, de recursos humanos y de nómina de Sage dentro de sus productos existentes. Esto permite que las plataformas brinden a sus clientes herramientas financieras esenciales sin la complejidad o el coste de desarrollar sus propias soluciones desde cero, mejorando la experiencia del usuario y agilizando las operaciones financieras para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Más información aquí: https://www.sage.com/en-gb/sage-embedded-services/

3 Investigación realizada por IPSE en nombre de Sage en septiembre de 2025 entre 1.000 autónomos del Reino Unido. El estudio, titulado De las hojas de cálculo al software: apoyo a los autónomos a través de la digitalización de la declaración de la renta, exploró el conocimiento y la preparación para la digitalización de la declaración de la renta.

Más información aquí: https://www.sage.com/en-gb/company/digital-newsroom/2025/12/supporting-sole-traders-through-making-tax-digital-for-income-tax/

Acerca de HSBC UK

HSBC UK presta servicio a más de 15 millones de clientes activos en todo el Reino Unido, con el apoyo de 23.800 empleados. HSBC UK ofrece una gama completa de servicios de banca minorista y gestión patrimonial a clientes particulares y de banca privada, así como banca comercial para pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones. HSBC UK es un banco independiente y una filial de propiedad exclusiva de HSBC Holdings plc.

HSBC Holdings plc, la empresa matriz de HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC presta servicio a clientes de todo el mundo desde sus oficinas en 57 países y territorios. Con unos activos de 3.234 millones de dólares estadounidenses a 30 de septiembre de 2025, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.

Acerca de Sage:

Sage existe para derribar barreras y que todos puedan prosperar, empezando por los millones de pequeñas y medianas empresas a las que prestamos servicio, nuestros socios y contables. Los clientes confían en nuestro software de finanzas, recursos humanos y nóminas para que el trabajo y el dinero fluyan. Al digitalizar los procesos empresariales y las relaciones con los clientes, proveedores, empleados, bancos y gobiernos, nuestra red digital conecta a las PYMES, eliminando fricciones y proporcionando información valiosa. Derribar barreras también significa que utilizamos nuestro tiempo, tecnología y experiencia para abordar la desigualdad digital, la desigualdad económica y la crisis climática.

Contacto:

Tilson Pinto

Axicom

[email protected]