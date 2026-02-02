HSBC UK et Sage simplifient la déclaration fiscale pour les petites entreprises dans la perspective de Making Tax Digital

LONDRES, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du support important de HSBC UK aux petites entreprises, la banque lance un nouvel outil pour aider les chefs d'entreprises et les entrepreneurs individuels à anticiper les changements à venir en avril1 de la législation gouvernementale « Making Tax Digital » for Income Tax (MTD).

Grâce à la technologie intégrée de Sage2, My Business Finances de HSBC UK permettra aux clients éligibles de gérer leur comptabilité et de soumettre leurs déclarations fiscales sous forme numérique directement à partir de leur compte bancaire professionnel HSBC UK, réduisant ainsi la complexité à laquelle sont confrontés de nombreux dirigeants de petites entreprise à l'approche de MTD.

L'étude de Sage montre que sept entrepreneurs individuels sur dix (70 %) ne sont pas prêts pour Making Tax Digital, un tiers d'entre eux continuant à suivre leurs revenus et leurs dépenses à l'aide d'un stylo et de papier, et deux tiers s'appuyant sur des feuilles de calcul pour remplir leurs déclarations d'autoévaluation.3

Ce partenariat vise à combler cette absence de préparation avant la mise en œuvre du MTD, en offrant un soutien pratique pour aider les clients à rester en conformité, à gagner du temps et à garder le contrôle de leurs finances avec la transition du système fiscal vers le tout numérique. Grâce à My Business Finances, les clients pourront gérer leur comptabilité et leur facturation à partir de leur compte professionnel HSBC UK, sans avoir à passer d'une application ou d'une plateforme à l'autre.

Tom Wood, responsable des services bancaires aux PME chez HSBC UK, déclare : « Les petites entreprises sont souvent incroyablement ambitieuses mais manquent généralement de temps. En tant que partenaire bancaire de premier plan et de confiance des PME, nous cherchons toujours à améliorer l'efficacité des propriétaires afin qu'ils puissent se concentrer sur la croissance de leur entreprise.

« La conformité fiscale peut se révéler à la fois longue et coûteuse. My Business Finances de HSBC traitera la facturation, la comptabilité et la conformité fiscale d'une entreprise en un seul endroit. Ceci est particulièrement utile avant les nouvelles exigences en matière de déclaration fiscale en avril. »

Gordon Stuart, vice-président principal, Fintech & Embedded Services, chez Sage, avance : « Les petites entreprises et les entrepreneurs individuels souhaitent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, sans les contraintes administratives complexes.

« En intégrant les fonctionnalités de Sage en matière de comptabilité et de fiscalité directement dans le compte bancaire professionnel de HSBC UK, nous simplifions la gestion financière et la rendons accessible.

« Grâce à notre technologie de comptabilité intégrée, HSBC UK peut offrir une comptabilité et une fiscalité fiables dans une expérience unifiée, au sein des outils que les chefs d'entreprise utilisent déjà quotidiennement. »

Il s'agit de la dernière d'une série de mesures de soutien aux petites entreprises qui effectuent des opérations bancaires avec HSBC UK. En juillet 2025, la banque a introduit un compte sans frais mensuels sur son Compte bancaire pour petites entreprises afin d'accompagner les services bancaires numériques gratuits au Royaume-Uni et l'accès gratuit aux spécialistes des affaires.

La banque gère également le HSBC Small Business Growth Programme, une plateforme gratuite et ouverte à tous qui propose des formations, des événements et des conseils d'experts conçus pour fournir aux entrepreneurs les outils nécessaires à leur développement et à leur réussite. Pour en savoir plus, cliquez ici : HSBC Small Business Growth Programme : des outils pour réussir.

Le nouvel outil My Business Finances sera tout d'abord disponible pour les entrepreneurs individuels et les propriétaires avant les changements liés au Making Tax Digital.

Rendez-vous sur le site www.business.hsbc.uk/en-gb/products/accounting pour plus d'informations et pour manifester votre intérêt.

Notes aux rédacteurs

1 À compter du 6 avril 2026, le HMRC (HM Revenue and Customs) exige des entrepreneurs individuels et des propriétaires qu'ils déclarent leurs revenus et leurs dépenses via Making Tax Digital si leur revenu annuel provenant d'une activité indépendante et d'un bien immobilier est supérieur à 50 000 £.

2 Sage Embedded Services est une suite modulaire d'API sans interface utilisateur, conçue pour les banques, les fintechs et les plateformes logicielles, permettant à ces organisations d'intégrer de manière transparente la technologie comptable, financière, RH et de paie de Sage au sein de leurs produits existants. Cela permet aux plateformes de fournir à leurs clients des outils financiers essentiels sans la complexité ou le coût lié au développement de leurs solutions personnalisées à partir de zéro, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et simplifiant les opérations financières pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.sage.com/en-gb/sage-embedded-services/.

3 Étude menée par IPSE pour le compte de Sage en septembre 2025 auprès de 1 000 entrepreneurs individuels britanniques. L'étude, intitulée From spreadsheets to software: Supporting sole traders through Making Tax Digital for Income Tax (Des feuilles de calcul aux logiciels : soutenir les entrepreneurs individuels par le biais du Making Tax Digital pour l'impôt sur le revenu), a exploré la sensibilisation et la préparation au Making Tax Digital pour l'impôt sur le revenu.

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.sage.com/en-gb/company/digital-newsroom/2025/12/supporting-sole-traders-through-making-tax-digital-for-income-tax/.

À propos de HSBC UK

HSBC UK accompagne plus de 15 millions de clients actifs dans tout le Royaume-Uni, avec l'aide de 23 800 collègues. HSBC UK propose une gamme complète de services bancaires de détail et de gestion de patrimoine aux particuliers et aux clients de private banking, ainsi que des services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises et aux grandes sociétés. HSBC UK est une banque à activité cantonnée et une filiale à 100 % de HSBC Holdings plc.

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier à partir de ses bureaux situés dans 57 pays et territoires. Avec des actifs de 3 234 milliards USD au 30 septembre, HSBC est l'une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.

À propos de Sage :

Sage a pour mission de lever les obstacles afin que chacun puisse prospérer, en commençant par les millions de petites et moyennes entreprises servies par nous, nos partenaires et nos comptables. Les clients font confiance à nos logiciels de finance, de ressources humaines et de paie pour fluidifier le travail et les flux financiers. En numérisant les processus commerciaux et les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, les banques et les gouvernements, notre réseau numérique connecte les PME, éliminant les frictions et fournissant des informations. Faire tomber les barrières implique également que nous utilisions notre temps, notre technologie et notre expérience pour lutter contre l'inégalité numérique, l'inégalité économique et la crise climatique.

Contact :

Tilson Pinto

Axicom

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845339/5742157/Sage_Logo.jpg