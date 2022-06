Informe de Penetron International:reducciones de la huella de carbono de las estructuras de hormigón

- La tecnología de la durabilidad puede lograr reducciones masivas de la huella de carbono de las estructuras de hormigón

La industria del cemento aporta el 8% de las emisiones mundiales de CO 2

Un informe de PENETRON revela que la huella de carbono de las estructuras de hormigón puede reducirse hasta en un 65% utilizando un aditivo cristalino avanzado que reduce la permeabilidad del hormigón

Los aditivos cristalinos avanzados permiten una mayor durabilidad del hormigón con menos cemento

El hormigón de alta durabilidad reduce aproximadamente el 90% de la huella de carbono relacionada con el mantenimiento de las estructuras de hormigón

Los productos de membrana con altas emisiones de CO 2 siguen dominando la industria de la impermeabilización del hormigón

NUEVA YORK, 23 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Los interesados en la construcción pueden reducir hasta un 65% la huella de carbono del hormigón adoptando una visión a largo plazo y ampliando la durabilidad del material. Según el informe "Towards Zero Carbon Concrete" lanzado en el segundo trimestre de 2022 por Penetron Internacional, proveedor líder de soluciones de impermeabilización cristalina, la reducción del uso del cemento es fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de CO 2 del mundo, debido a que este material representa el 8% de las emisiones globales de carbono.

El informe concluye que la durabilidad del hormigón plantea el mayor reto de sostenibilidad en la construcción. El agua es la principal causa de deterioro del hormigón, y con ella la corrosión representa el 80% de los daños, lo que conlleva a frecuentes y costosas reparaciones o sustituciones, aumentando el uso de materiales (incluyendo cemento) y energía.

El coste anual de la reparación de estructuras de hormigón armado cerca de las zonas costeras se estima en 300.000 millones de dólares al año en Estados Unidos y 755 millones de libras en Reino Unido.

El informe evalúa cómo la protección integral de impermeabilización puede reducir hasta el 90% de la huella de carbono que proviene del mantenimiento y reparación de las estructuras de hormigón. Además, PENETRON estima que el uso de un hormigón duradero e impermeable reduce la huella de carbono de una estructura en un 50% o más al prolongar su vida útil.

Estos resultados son coherentes con el ICRI Committee 160, que afirma que la estrategia de sostenibilidad más eficaz para las estructuras de hormigón es evitar la necesidad de reparaciones. La eliminación de revestimientos y membranas de alta emisión, la prolongación de la vida útil de las estructuras de hormigón, evitar costosas reparaciones y la utilización de productos no tóxicos contribuyen a que los proyectos de construcción sean más sostenibles.

Jozef Van Beeck, Director de PENETRON International, comentó, "Nuestro informe confirma cómo la mejora de la durabilidad del hormigón es la forma más eficaz de reducir significativamente la huella de carbono de los proyectos, lo cual es muy importante tanto en la fase de construcción como a lo largo de la vida útil. El uso de soluciones permanentes de impermeabilización integral reduce aún más la necesidad de mantenimiento, al tiempo que acelera los plazos de construcción, reduciendo de nuevo drásticamente la huella de carbono.

"Animamos a nuestra industria a seguir esforzándose por innovar y ser más sostenible. Estimamos que alrededor del 80% de la protección del hormigón en el mundo sigue estando dominada por soluciones insostenibles e ineficientes, como los productos tipo membrana o los tratamientos tópicos, que no sólo son ineficientes sino que aumentan la huella de carbono de una estructura.

"Hay una necesidad ambiental urgente de que el sector de la construcción adopte más la tecnología de aditivos cristalinos avanzados que pueden impermeabilizar eficazmente el hormigón y reducir masivamente la huella de carbono de los proyectos".

Las principales economías se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero en el uso de hormigón y acero en la construcción pública para 2050. El informe destaca cómo la industria debe incorporar ahora productos con bajas emisiones de carbono y soluciones sostenibles en sus proyectos, como:

Permitir diseños inteligentes para construir más con menos

Construir estructuras más duraderas para prolongar la vida útil

Impulsar la economía circular y el reciclaje de los materiales de construcción

Especificar soluciones de baja huella de carbono

Incorporación de materiales cementantes supleamentarios (MCS) en las mezclas de hormigón

El informe también insta a la industria a reconsiderar los materiales utilizados en la construcción de estructuras subterráneas, que se ha hecho muy popular en las ciudades con escasez de suelo. Las membranas de impermeabilización convencionales para estructuras subterráneas tienen una gran huella de carbono, ya que algunas alcanzan hasta 23 kilogramos de CO 2 por metro cuadrado, lo que equivale a casi tres veces las emisiones de un galón de gasolina[1]. PENETRON calcula que la eliminación de las membranas insostenibles de estas estructuras podría reducir la huella de carbono de las subestructuras hasta en un 20%.

Para más información sobre el informe, visite: https://www.penetron.com/sustainable-concrete

