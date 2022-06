A tecnologia de durabilidade pode alcançar reduções significativas na pegada de carbono das estruturas de concreto - relatório da Penetron International

A indústria do cimento contribui com 8% para as emissões globais de CO 2

O relatório da PENETRON conclui que a pegada de carbono das estruturas de concreto pode ser reduzida em até 65% utilizando uma mistura cristalina avançada que reduz a permeabilidade do concreto

As misturas cristalinas avançadas permitem uma maior durabilidade do concreto com menos cimento

O concreto de alta durabilidade reduz aproximadamente 90% da pegada de carbono relacionada com a manutenção das estruturas de concreto

Os produtos de membrana com alta emissão de CO 2 continuam a dominar a indústria de impermeabilização de concreto

NOVA IORQUE, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- As partes interessadas na construção podem reduzir até 65% a pegada de carbono do concreto, adotando uma visão de longo prazo e aumentando a durabilidade do material, de acordo com o relatório intitulado 2022 Towards Zero Carbon Concrete da PENETRON, um fornecedor líder de soluções de impermeabilização cristalina. Reduzir a utilização de cimento, um dos materiais industriais mais intensivos em carbono e que representa 8% das emissões globais de carbono, é fundamental para alcançar as metas de redução de CO 2 a nível mundial.

O relatório conclui que a durabilidade do concreto representa o maior desafio de sustentabilidade na construção. A água é a principal causa de deterioração do concreto, sendo a corrosão responsável por 80% de todos os danos. Isto dá origem a reparações ou substituições frequentes e dispendiosas, aumentando a utilização de cimento, outros materiais e energia.

Estima-se que o custo anual de recuperação de estruturas de concreto armado perto das zonas costeiras seja de 300 mil milhões de dólares nos EUA e de 755 milhões de libras esterlinas no Reino Unido.

O relatório avalia como a impermeabilização integral contra a água por si só pode reduzir até 90% da pegada de carbono resultante da manutenção e reparação de estruturas de concreto. Além disso, a PENETRON estima que a utilização de concreto resistente e impermeável reduz a pegada de carbono de uma estrutura em 50% ou mais ao prolongar a sua vida útil.

Estes resultados são consistentes com o Comité 160 da ICRI, que afirma que a estratégia de sustentabilidade mais eficaz para estruturas de concreto é evitar a necessidade de reparos. A eliminação de revestimentos e membranas de alta emissão, o prolongamento da vida útil das estruturas de concreto, a prevenção de reparos dispendiosos e a utilização de produtos não tóxicos contribuem para projetos de construção mais sustentáveis.

Jozef Van Beeck, diretor da PENETRON International, comentou: "O nosso relatório confirma que melhorar a durabilidade do concreto é a forma mais eficaz de reduzir significativamente a pegada de carbono dos projetos, o que é muito significativo tanto na fase de construção como ao longo da vida útil. A utilização de soluções integrais de impermeabilização permanentes reduz ainda mais a necessidade de manutenção, ao mesmo tempo que acelera os prazos de construção, reduzindo de novo drasticamente a pegada de carbono.

"Incentivamos a nossa indústria a continuar a esforçar-se pela inovação e a ser mais sustentável. No entanto, estimamos que cerca de 80% da proteção global do concreto ainda é dominada por soluções insustentáveis e ineficientes, tais como produtos do tipo membrana ou tratamentos tópicos, que não são apenas ineficientes, mas que realmente aumentam a pegada de carbono de uma estrutura.

"É urgente que o setor de construção adote ainda mais a avançada tecnologia de mistura cristalina que possa efetivamente impermeabilizar o concreto e reduzir significativamente a pegada de carbono dos projetos."

As principais economias comprometeram-se a alcançar o NET ZERO na utilização do concreto e do aço na construção pública até 2050. O relatório destaca como a indústria tem agora de incorporar produtos com baixo teor de carbono e soluções sustentáveis nos seus projetos, tais como:

Incentivar projetos inteligentes para construir mais com menos

Criar estruturas mais duráveis para prolongar a vida útil

Impulsionar a economia circular e a reciclagem de materiais de construção

Especificar soluções de baixa pegada de carbono

Incorporar alternativas ao cimento (SCMs) nas misturas de concreto

O relatório também provoca a indústria a reconsiderar os materiais utilizados na construção subterrânea, que se tem tornado muito popular em cidades com escassez de terra. As membranas de impermeabilização convencionais para estruturas subterrâneas têm uma pegada de carbono pesada, alcançando algumas até 23 kg de CO 2 por metro quadrado, o equivalente a quase três vezes as emissões de quatro litros de gasolina[1]. A PENETRON estima que a remoção das membranas insustentáveis destas estruturas poderia reduzir as pegadas de carbono da subestrutura em até 20%.

