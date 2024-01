John Lilic se incorpora a la Fundación Telos como director ejecutivo

Lilic fue uno de los primeros empleados de Consensys y asesor clave de Polygon

LONDRES, 4 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- La Fundación Telos ha anunciado hoy el nombramiento de John Lilic como director ejecutivo de la organización. En el desempeño de su cargo, Lilic ayudará a encabezar la evolución de Telos hacia una red de Capa 0 sustentada en la tecnología ZK y destinada a atraer a desarrolladores y usuarios de todo el mundo.

Reconocido pionero en la comunidad de la cadena de bloques y los activos digitales, Lilic fue uno de los primeros adoptantes y voluntario en el Bitcoin Center NYC en 2014, antes de unirse a Consensys como uno de los primeros empleados de la empresa en 2015, donde ayudó a crear MetaMask y otras tecnologías transformadoras. Más recientemente, se unió al equipo de Polygon como asesor principal, que desde entonces ha consolidado su posición como una de las criptodivisas más utilizadas del mundo bajo su asesoramiento.

Mientras desempeñaba diversas funciones en las organizaciones más pioneras del sector durante la última década, Lilic también ha mantenido con éxito su estatus como uno de los 50 principales inversores ángeles de Web3.

Lilic se convertirá en la cara pública de la Fundación Telos y representará a la comunidad Telos en diversas conferencias y actos en todo el mundo. También trabajará para establecer nuevas relaciones con socios clave, al tiempo que proporcionará dirección y apoyo para el desarrollo tecnológico de la fundación, programas de subvenciones, investigación, presupuestos y esfuerzos educativos. Trabajará conjuntamente con Lee Erswell, consejero delegado de la Fundación Telos, para establecer la dirección y colaborará estrechamente con Justin Giudici, antiguo consejero delegado y actual jefe de estrategia, para ampliar el conocimiento y el potencial de crecimiento de Telos.

"Estoy deseando aplicar mi amplia experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en el Bitcoin Center NYC, Consensys, Polygon y otras empresas de éxito", declaró Lilic al incorporarse a Telos. "Mi objetivo es ayudar a llevar a Telos por el camino del éxito centrándome en el desarrollo de productos con la novedosa tecnología ZK Proof y ampliando las capacidades y el uso de nuestra red, garantizando así que Telos prospere en esta industria en constante evolución".

En su primer acto oficial como director ejecutivo, John donará a Telos el patrocinio principal de ETHCC 2024, junto con un patrocinio adicional en ETH Belgrado 2024. Se espera que estos patrocinios sean importantes plataformas para los próximos lanzamientos de tecnología ZK de Telos, así como importantes oportunidades para ampliar la presencia e influencia de la red en Europa.

Para apoyar aún más el crecimiento y la expansión de Telos, Lilic y la Fundación Telos también trabajarán para establecer un consejo asesor externo formado por talentos de clase mundial en 2024.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a John Lilic a la Fundación Telos", comentó Erswell. "Su experiencia y visión se alinean perfectamente con nuestros objetivos, y estamos seguros de que su liderazgo nos impulsará a nuevas alturas en nuestra misión de desarrollar un ecosistema blockchain más sostenible y equitativo".

Para más información acerca de Telos, visite telos.net.

Acerca de Telos:

Telos es un ecosistema de blockchain descentralizado conocido por su máquina virtual Ethereum (EVM) de primera clase, que ha demostrado ser la más rápida del mundo, así como por su capa de consenso de alta velocidad, Telos Zero. Actualmente, Telos está ampliando sus capacidades con la novedosa tecnología Zero Knowledge (zk), que promete mejorar la privacidad y la escalabilidad para casos de uso global. Telos se dedica a crear un futuro más inclusivo y eficiente para las aplicaciones descentralizadas, subrayando su compromiso de impulsar el progreso y ampliar las posibilidades de la tecnología Web3. Telos está supervisada por The Telos Foundation, una fundación sin propietario dedicada al avance de la red blockchain Telos y su comunidad.

Consultas de medios: [email protected]