J.S. Held publica información sobre la IA en investigaciones de fraude y delitos financieros en España

JERICHO, N.Y., 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La consultora global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformación, ha publicado un documento completo, "La IA en investigaciones de fraude, tendencias en delitos financieros internacionales y fraude en asuntos ESG: perspectivas de España", que muestra la experiencia de la firma en el panorama de servicios forenses en rápida evolución. Escrito por Oscar Hernández y Susan Cano Álvarez , destacados expertos del equipo de Valoración y Daños Económicos de la firma en España, el artículo profundiza en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las investigaciones de fraude, las tendencias emergentes en delitos financieros y la manifestación del fraude en asuntos relacionados con el medio ambiente, lo social y el gobierno (ESG).

La introducción del documento destaca la naturaleza sólida de los servicios forenses en España, al tiempo que reconoce el potencial de un mayor crecimiento, particularmente en comparación con el mercado británico. Enfatiza la expansión anticipada del mercado legal a través de la proliferación de mecanismos alternativos de resolución de disputas, como el arbitraje y la mediación, así como la creciente importancia de los servicios de asesoramiento relacionados con delitos financieros.

A medida que el mercado español continúa adoptando mecanismos alternativos de resolución de disputas, como el arbitraje y la mediación, J.S. Held reconoce la creciente demanda de servicios de asesoramiento especializados en este ámbito. Los expertos en Daños Económicos y Valoración en España evalúan, cuantifican y testifican en asuntos relacionados con incumplimiento de contrato, interrupción de negocio/lucro cesante, litigios comerciales, disputas de derecho de familia, fraude, litigios laborales y de empleo.

"Nuestro equipo dedicado en España está a la vanguardia del aprovechamiento de tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial, para mejorar las investigaciones de fraude y abordar los desafíos emergentes en los delitos financieros", dijo Oscar Hernández, líder de la práctica de Valoración y Daños Económicos en España. "Estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardia y ofrecer a nuestros clientes soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades únicas".

La experiencia profesional de Hernández de más de 22 años le permite gestionar muchos tipos de proyectos de investigación y litigio. Durante estos años ha trabajado para clientes de diversas industrias y geografías en Europa y América para empresas multinacionales, que cotizan en bolsa y medianas. Hernández también tiene una sólida formación contable y financiera y una amplia experiencia en tribunales y arbitraje.

Susan Cano ÁAlvarez , directora de práctica de Valoraciones y Daños Económicos de J.S. Held en España añadió: "A medida que las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) se vuelven cada vez más primordiales, estamos bien posicionados para ayudar a los clientes a afrontar posibles riesgos de fraude y garantizar el cumplimiento de las normativas en evolución en este ámbito."

El equipo de Valoración y Daños Económicos de J.S. Held en España está compuesto por profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en diversas industrias y sectores. Al combinar una profunda experiencia en la materia con el alcance global de la firma y los recursos técnicos, científicos, financieros y de gestión de riesgos, el equipo ofrece servicios integrales de asesoramiento que abordan los complejos desafíos a los que se enfrentan los clientes que operan en el mercado español.

