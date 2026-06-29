LONGi y FARIA RENEWABLES colaboran en proyectos solares a gran escala en Grecia

Tecnología innovadora y preservación histórica en conjunto

Durante el desarrollo del proyecto Athamas, los arqueólogos descubrieron monumentos funerarios que datan de los periodos prehistórico y bizantino. En consonancia con los protocolos científicos, las autoridades arqueológicas supervisan la excavación, la documentación y la conservación del yacimiento, demostrando un equilibrio armonioso entre la preservación del patrimonio griego y la construcción de un futuro sostenible.

Una vez en funcionamiento, Athamas producirá 80.000 MWh de electricidad limpia al año, el equivalente a abastecer a 16.000 hogares, y eliminará 50.000 toneladas de emisiones de CO₂ anuales. El proyecto Athamas es el mayor desarrollo fotovoltaico de FARIA RENEWABLES hasta la fecha. Ambas instalaciones de alto rendimiento incorporarán la avanzada tecnología de "Back Contact" de LONGi, diseñada para optimizar la producción de energía en entornos de alta irradiancia, reduciendo drásticamente el coste de generación.

Acelerando la transición energética de Grecia

Leon Zhang, presidente de LONGi Europe, comentó: "Nuestra relación con FARIA RENEWABLES se basa en la confianza mutua y en un enfoque compartido hacia la excelencia. Mediante el despliegue de nuestros módulos insignia Hi-MO9, con tecnología de contacto posterior HPBC 2.0, ofrecemos una eficiencia sin precedentes que maximiza el uso del suelo y garantiza décadas de generación de energía fiable para Grecia".

"Los proyectos Athamas y Mykonos representan un hito importantísimo para nosotros, siendo Athamas nuestro mayor proyecto solar hasta la fecha", declaró Thalia Valkouma, presidenta del Consejo de Administración y consejera delegada de FARIA RENEWABLES: "Al elegir la avanzada tecnología de contacto posterior de LONGi y combinarla con diseños inteligentes de estructura mixta, maximizamos el rendimiento para el mercado energético y establecemos un referente para futuros Acuerdos de Compra de Energía (PPA) en la región".

"La energía solar fotovoltaica es la columna vertebral de la transición energética limpia de Grecia", añadió Athanasios Plainos, director nacional de LONGi para Grecia y Chipre. "Nos enorgullece colaborar con FARIA RENEWABLES en estos dos proyectos clave. La introducción de la serie Hi-MO9 de última generación en el sector energético griego garantiza menores costes de BOS y una mayor eficiencia del sistema, acelerando directamente la transición verde y los esfuerzos de protección ambiental de la región".