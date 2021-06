Los jugadores del Paris Saint-Germain preparan su "summer move" con ALL - Accor Live Limitless

Contenidos de prensa descargables aquí (vídeo, fotos)

Si junio marca el inicio del periodo de traspasos de futbolistas entre clubes, también es el mes en el que nos preguntamos sobre sus destinos veraniegos... Y esto también vale para los jugadores del Paris Saint-Germain.

ALL - Accor Live Limitless, socio principal y patrocinador de la camiseta del Paris Saint-Germain, desvela su última campaña plagada de humor, en la que los jugadores del club parisino reflexionan sobre su "summer move". Así, Angel Di Maria, Keylor Navas y Presnel Kimpembe parten, preocupados, en busca de sus compañeros de equipo Neymar Jr. y Marco Verratti, que parecen ansiar otros horizontes… como Barcelona o Manchester. A menos que sean las Bahamas, Bali, Bahía en Brasil… o las Maldivas, Malta, Marrakech, Manhattan…

Para ALL – Accor Live Limitless, el programa de fidelización y plataforma de reservas de Accor, esta nueva campaña "Summer Move" es un buen motivo para poner de relieve su lifestyle ALL.com y sus numerosos destinos en todo el mundo.

Porque ALL - Accor Live Limitless, fiel al lifestyle, refleja una nueva visión de la hospitalidad que va más allá del simple alojamiento. ALL - Accor Live Limitless ofrece ventajas, recompensas y experiencias únicas a sus miembros, no solo durante su estancia en el hotel, sino también en casa, en cualquier parte del mundo. Con cada reserva en la plataforma ALL - Accor Live Limitless, los miembros acumulan Reward Points, que luego pueden transformar en descuentos o experiencias: partidos del Paris Saint-Germain en palco, viajes y encuentros exclusivos con los jugadores del club... Desde agosto de 2019, unas 1.200 personas en todo el mundo, miembros del programa ALL - Accor Live Limitless y seguidores del Paris Saint-Germain, han podido vivir experiencias inéditas.

¿Y tú, has pensado ya en tu "summer move"?



#ALLSummerMove

@all @psg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BHOV-iqpnnY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1322480/ALL_Accor_Live_Limitless_Logo.jpg

AOP / [email protected].

SOURCE ALL - Accor Live Limitless