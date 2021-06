Os jogadores do Paris Saint-Germain preparam sua "Próxima Parada" com ALL - Accor Live Limitless

Conteúdo de imprensa para download aqui (vídeo, fotos)

Campanha "Próxima Parada", com ALL – Accor Live Limitless

Junho marca o início do período de transferência entre clubes para os jogadores de futebol, mas é também o mês em que as pessoas começam a pensar em destinos para as férias. E isso vale também para os jogadores do Paris Saint-Germain!

O ALL - Accor Live Limitless, principal parceiro e patrocinador da camisa do Paris Saint-Germain, revelou sua última campanha cheia de humor na qual os jogadores do clube parisiense refletem sobre sua "Próxima Parada". Assim, Angel Di Maria, Keylor Navas e Presnel Kimpembe, partem, preocupados, em busca de seus dois companheiros de equipe, Neymar Jr. e Marco Verratti, que parecem estar ansiosos por visitar novos horizontes, como Barcelona ou Manchester. Ou será que seriam as Bahamas, Bali, Bahia, Maldivas, Malta, Marraquexe ou Manhattan?

Para ALL – Accor Live Limitless, o programa de fidelidade e plataforma de reservas da Accor, esta nova campanha, "Próxima Parada", é uma oportunidade para destacar sua plataforma, all.accor.com, e seus muitos destinos ao redor do mundo. No Brasil a campanha vai fomentar lugares como Maceió, em Alagoas, e Salvador, na Bahia, todos preparados para receber os clientes.

Para isso, é importante ressaltar que os serviços ofertados nos hotéis Accor contam com a garantia do ALLSAFE, selo exclusivo de limpeza, sanitização e segurança da Accor. Os padrões globais do ALLSAFE foram desenvolvidos e aprovados pela Bureau Veritas. A certificadora internacional segue as diretrizes dos órgãos sanitários, auditando e revisando documentos, inspecionando remota ou presencialmente a implementação das ações de biossegurança, assim como fazendo a emissão do certificado ALLSAFE- Bureau Veritas. Para saber mais informações, acesse https://www.allsafelatam.com.br/.

O ALL - Accor Live Limitless é um companheiro lifestyle do cotidiano, traduzindo uma nova visão de hospitalidade que vai além da simples acomodação. ALL - Accor Live Limitless oferece benefícios, recompensas e experiências únicas aos seus associados, não apenas durante suas estadias em hotéis, mas também em casa ou ao redor do mundo. A cada reserva na plataforma ALL - Accor Live Limitless, os membros ganham Reward Points, que podem ser convertidos em descontos ou experiências, como: jogos do Paris Saint-Germain em um camarim; viagens e encontros exclusivos com os jogadores do clube, experiências gastronômicas, entre outras. Desde agosto de 2019, quase 1.200 pessoas em todo o mundo, membros do programa ALL - Accor Live Limitless e adeptos do Paris Saint-Germain, conseguiram tirar proveito de experiências únicas.

E você, qual será sua "Próxima Parada"?

Para saber mais sobre a campanha, acesse all.accor.com/promotions-offers/hot-deals-offers/owm013855-001-all-e-psg-proxima-parada.pt-br.shtml

