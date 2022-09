Medtronic anuncia los resultados del estudio ADAPT

- Los resultados del estudio ADAPT de Medtronic publicados en The Lancet Diabetes & Endocrinology muestran un mejor control glucémico y satisfacción con el tratamiento entre quienes usan el sistema MiniMed™ 780G¹, en comparación con las inyecciones de insulina

El primer estudio de su tipo demuestra que las personas que utilizan el sistema Medtronic lograron una reducción absoluta del 1,4 % en A1c y un aumento absoluto del 27,6 % en el tiempo en rango

DUBLÍN, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Medtronic plc (NYSE:MDT), líder mundial en tecnología sanitaria, anunció hoy que los resultados del estudio ADAPT de Medtronic se publicaron en The Lancet Diabetes & Endocrinology. El estudio ADAPT es el primer estudio controlado aleatorio multinacional que evalúa el rendimiento del sistema MiniMed™ 780G1 frente al tratamiento estándar (múltiples inyecciones diarias (MDI) + monitorización continua de glucosa (CGM)) en personas con diabetes tipo 1 que actualmente no alcanzan los objetivos glucémicos. El estudio evaluó a 82 personas que usaban MDI y un monitor continuo de glucosa de barrido intermitente (isCGM) para controlar su diabetes antes del inicio del ensayo. En promedio, las personas inscritas escanearon su isCGM con frecuencia (~9 escaneos/día) pero tenían HbA1C subóptima por encima del 8 % al inicio del estudio.

Al inicio del estudio, la mitad de los participantes fueron asignados al azar para permanecer en el estándar de atención y el resto pasó directamente al sistema MiniMed 780G. Los resultados del estudio mostraron una mejora en los objetivos glucémicos para aquellos que hicieron la transición al sistema MiniMed 780G con una reducción significativa y sostenida de HbA1C del 1,4 % a los seis meses. Aquellos que usaron el sistema Medtronic también vieron un aumento absoluto del 27,6 % en el tiempo en rango (6,6 horas más por día en el rango objetivo) en comparación con los que recibieron atención estándar sin aumento en el tiempo de hipoglucemia. Esta mejora fue aún mayor de la noche a la mañana cuando el algoritmo tenía el control total.

Mejoras de tiempo en el rango para aquellos que hicieron la transición al sistema MiniMed 780G

Estándar de atención (MDI + isCGM) MiniMed 780G System



Línea base Resultados del estudio Línea base Resultados del estudio Diferencia Glucosa del sensor media (SG) 195,1 mg/dL 194,7 mg/dL 208,8 mg/dL 152,2 mg/dL -44,9 mg/dL TIR general (70 – 180 mg/dL) 42,6 % 43,6 % 36,4 % 70,6 % +27,6 % TIR diurna - 43,0 % - 68,8 % +26,2 % TIR nocturna - 46,6 % - 76,2 % +30,2 %

"El estudio ADAPT ilustra que la terapia con bomba de insulina con algoritmos avanzados, como el del sistema MiniMed 780G, puede producir resultados clínicos significativamente mejores en comparación con el estándar de atención actual", dijo Ohad Cohen, M.D., director sénior de asuntos médicos globales de Medtronic Diabetes. "Estudios como este pueden cambiar la forma en que los sistemas de atención médica definen el estándar de atención y amplían las opciones para que las personas que viven con diabetes comiencen a usar bombas de insulina antes para mejorar su control glucémico y ayudar a reducir la carga de la diabetes".

Al comparar los resultados de A1C a los 6 meses, el 27,8 % de las personas que usaron el sistema MiniMed 780G en el estudio lograron una HbA1c por debajo del 7 %, mientras que ninguna persona que siguió con MDI + isCGM logró el resultado deseado.

Significativamente más participantes alcanzaron los objetivos glucémicos a los 6 meses con el sistema MiniMed 780G

Estándar de atención (MDI + isCGM) Sistema MiniMed 780G Diferencia HbA1C < 7,0 % 0 % 27,8 % +25,2 % TIR > 70 % 6,5 % 52,8 % 51,1 %

En cuanto a la experiencia del cliente, los participantes que usaron el sistema MiniMed 780G pasaron el 95,8 % del tiempo en SmartGuard™ (circuito cerrado híbrido avanzado) y experimentaron pocas salidas del sistema (solo 0,9 salidas de SmartGuard por semana). Además, el sensor se usó el 92,2 % del tiempo (frente al 87,3 % en el grupo de atención estándar). El estudio ADAPT también mostró que aquellos que hicieron la transición al sistema MiniMed 780G experimentaron un aumento significativo en la satisfacción con el tratamiento2 y una reducción en el miedo a la hipoglucemia3.

En general, los resultados mostraron que el uso del sistema MiniMed 780G, incluso cuando se combinó con el sensor Guardian™ 3, que requiere dos calibraciones por punción en el dedo por día, tuvo una mejora significativa en todas las métricas glucémicas en comparación con el estándar de atención y respalda el uso en etapas tempranas en la vía de tratamiento dados los beneficios potenciales de evitar complicaciones4, mejoras en la satisfacción con el tratamiento y reducción del miedo a la hipoglucemia.

El sistema MiniMed 780G ahora está disponible en más de 60 países de todo el mundo y actualmente está siendo revisado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su aprobación en EE. UU.

Acerca del sistema MiniMed 780G

El sistema MiniMed 780G es el sistema de bomba de insulina más avanzado de Medtronic, actualmente aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 1 en personas de 7 a 80 años. El algoritmo SmartGuard del sistema MiniMed 780G (también conocido como algoritmo híbrido avanzado de circuito cerrado) automatiza la administración de insulina cada cinco minutos, personalizando estas dosis para corregir automáticamente los máximos cada cinco minutos en función de las lecturas del CGM5,6. El sistema está diseñado para usarse con una glucosa objetivo de 100 mg/dl (5,5 mmol/L) que se puede ajustar y personalizar de forma individual.

Acerca del negocio de la diabetes en Medtronic (www.medtronicdiabetes.com)

Medtronic está trabajando junto con la comunidad mundial para cambiar la forma en que las personas controlan la diabetes. La compañía tiene como objetivo transformar la atención de la diabetes ampliando el acceso, integrando la atención y mejorando los resultados, para que las personas que viven con diabetes puedan disfrutar de una mayor libertad y una mejor salud.

Acerca de Medtronic

Pensamiento audaz. Acciones más audaces. Somos Medtronic. Medtronic plc, con sede en Dublín, Irlanda, es la empresa líder mundial en tecnología sanitaria que ataca audazmente los problemas de salud más desafiantes a los que se enfrenta la humanidad buscando y encontrando soluciones. Nuestra misión, aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida, une a un equipo global de más de 95.000 personas apasionadas en 150 países. Nuestras tecnologías y terapias tratan 70 condiciones de salud e incluyen dispositivos cardíacos, robótica quirúrgica, bombas de insulina, herramientas quirúrgicas, sistemas de monitoreo de pacientes y más. Impulsados por nuestro conocimiento diverso, curiosidad insaciable y deseo de ayudar a todos aquellos que lo necesitan, ofrecemos tecnologías innovadoras que transforman la vida de dos personas cada segundo, cada hora, cada día. Espere más de nosotros a medida que potenciamos la atención basada en el conocimiento, las experiencias que ponen a las personas en primer lugar y mejores resultados para nuestro mundo. En todo lo que hacemos, estamos diseñando lo extraordinario. Para más información sobre Medtronic (NYSE:MDT), visite www.Medtronic.com y siga a @Medtronic en Twitter y LinkedIn.

Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres como los descritos en los informes periódicos de Medtronic archivados en la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados.

