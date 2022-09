Les résultats de l'étude Medtronic ADAPT publiés dans The Lancet Diabetes & Endocrinology montrent une amélioration du contrôle glycémique et de la satisfaction à l'égard du traitement chez les personnes utilisant le système MiniMed™ 780G¹, par rapport aux injections d'insuline

La première du genre, cette étude démontre que les personnes utilisant le système de Medtronic ont obtenu une réduction absolue de 1,4 % de l'HbA1c et une augmentation absolue de 27,6 % du temps dans la plage

DUBLIN, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Medtronic plc (NYSE:MDT), leader mondial des technologies de la santé, a annoncé aujourd'hui que les résultats de l'étude Medtronic ADAPT ont été publiés dans The Lancet Diabetes & Endocrinology. L'étude ADAPT est la première étude multinationale randomisée et contrôlée qui évalue les performances du système MiniMed™ 780G 1 par rapport à la norme des soins (injections quotidiennes multiples (IDM) + surveillance continue du glucose (CGM)) chez les personnes atteintes de diabète de type 1 qui n'arrivent pas actuellement à atteindre les objectifs glycémiques. L'étude a évalué 82 personnes qui utilisaient des injections multiples quotidiennes et un glucomètre continu à balayage intermittent (isCGM) pour la prise en charge de leur diabète avant le début de l'essai. En moyenne, les personnes recrutées utilisaient fréquemment leur isCGM (environ 9 balayages/jour) mais présentaient un taux d'HbA1C sous-optimal supérieur à 8 % au départ.

Au début de l'étude, la moitié des participants ont été randomisés pour rester sous traitement standard, et les autres sont passés directement au système MiniMed 780G. Les résultats de l'étude ont montré une amélioration des objectifs glycémiques pour ceux qui sont passés au système MiniMed 780G avec une réduction significative et soutenue de 1,4 % du taux de l'HbA1C au bout de six mois. Les personnes utilisant le système Medtronic ont également constaté une augmentation absolue de 27,6 % du temps dans la plage (6,6 heures de plus par jour dans la plage cible) par rapport aux personnes sous traitement standard, sans augmentation du temps d'hypoglycémie. Cette amélioration était encore plus importante pendant la nuit lorsque l'algorithme est pleinement activé.

Amélioration du temps dans la plage pour les personnes qui sont passées au système MiniMed 780G

Soins standard (MDI + isCGM) système MiniMed 780G



Référence Résultats de l'étude Référence Résultats de l'étude Différence Glucose moyen du capteur (SG) 195,1 mg/dL 194,7 mg/dL 208,8 mg/dL 152,2 mg/dL -44,9 mg/dL TIR global (70 – 180 mg/dL) 42,6 % 43,6 % 36,4 % 70,6 % +27,6 % TIR en journée - 43,0 % - 68,8 % +26,2 % TIR pendant la nuit - 46,6 % - 76,2 % +30,2 %

« L'étude ADAPT montre que le traitement par pompe à insuline utilisant des algorithmes avancés, comme celui du système MiniMed 780G, peut produire des résultats cliniques considérablement améliorés par rapport à la norme de soins actuelle », a déclaré Ohad Cohen, M.D., directeur principal des affaires médicales mondiales, Medtronic Diabetes. « Des études comme celle-ci peuvent changer la façon dont les systèmes de soins de santé définissent la norme de soins et élargir les options pour les personnes vivant avec le diabète afin qu'elles commencent à utiliser les pompes à insuline plus tôt pour améliorer leur contrôle glycémique et aider à réduire le fardeau du diabète.

En comparant les résultats concernant l'HbA1c au bout de 6 mois, 27,8 % des personnes utilisant le système MiniMed 780G dans l'étude ont atteint un taux d'HbA1c inférieur à 7 %, alors qu'aucune personne restée sous MDI +isCGM n'a atteint ce résultat souhaité.

Un nombre nettement plus élevé de participants a atteint les cibles glycémiques au bout de 6 mois en utilisant le système MiniMed 780G

Soins standard (MDI + isCGM) système MiniMed 780G Différence HbA1C < 7,0 % 0 % 27,8 % +25,2 % TIR > 70 % 6,5 % 52,8 % 51,1 %

En termes d'expérience client, les participants utilisant le système MiniMed 780 G ont passé 95,8 % du temps en mode SmartGuard™ (boucle fermée hybride avancée) et ont connu peu de sorties du système (seulement 0,9 sortie SmartGuard/semaine. De plus, le capteur était utilisé 92,2 % du temps (contre 87,3 % dans le groupe de soins standard). L'étude ADAPT a également montré que les personnes qui sont passées au système MiniMed 780G ont connu une augmentation significative de la satisfaction à l'égard du traitement2 et une réduction de la peur de l'hypoglycémie3.

Dans l'ensemble, les résultats ont montré que l'utilisation du système MiniMed 780G, même lorsqu'il est associé au capteur Guardian™ 3 qui nécessite deux étalonnages de la glycémie par jour, a permis d'obtenir une amélioration significative de tous les paramètres glycémiques par rapport aux soins standard, ce qui plaide en faveur de son utilisation aux premiers stades du parcours de traitement, étant donné les avantages potentiels de l'évitement des complications4, de l'amélioration de la satisfaction à l'égard du traitement et de la réduction de la crainte de l'hypoglycémie.

Le système MiniMed 780G est maintenant disponible dans plus de 60 pays dans le monde et est actuellement examiné par la Food and Drug Administration (FDA) en vue de son approbation aux États-Unis.

À propos du système MiniMed 780G

Le système MiniMed 780G est le système de pompe à insuline le plus avancé de Medtronic, actuellement approuvé pour le traitement du diabète de type 1 chez les personnes âgées de 7 à 80 ans. L'algorithme SmartGuard du système MiniMed 780G (également appelé algorithme hybride avancé en boucle fermée) automatise l'administration d'insuline toutes les cinq minutes - en personnalisant ces doses pour corriger automatiquement les niveaux élevés toutes les cinq minutes en fonction des valeurs de la CGM5,6. Le système est conçu pour être utilisé à une glycémie cible de 100 mg/dl (5,5 mmol/L) qui peut être ajustée et personnalisée en fonction de chaque individu.

À propos de l'activité Diabète de Medtronic ( www.medtronicdiabetes.com )

Medtronic collabore avec la communauté mondiale pour changer la prise en charge du diabète. L'entreprise vise à transformer le traitement du diabète en élargissant l'accès, en intégrant les soins et en améliorant les résultats, afin que les personnes vivant avec le diabète puissent jouir d'une plus grande liberté et d'une meilleure santé.

À propos de Medtronic

Une pensée audacieuse. Des actions plus audacieuses. Nous sommes Medtronic. Medtronic plc, dont le siège est à Dublin, Irlande, est le leader mondial des technologies de la santé qui s'attaque avec audace aux problèmes de santé les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée en recherchant et en trouvant des solutions. Notre mission – soulager la douleur, restaurer la santé et prolonger la vie – réunit une équipe mondiale de plus de 95 000 personnes passionnées dans 150 pays. Nos technologies et thérapies traitent 70 problèmes de santé et comprennent des dispositifs cardiaques, de la robotique chirurgicale, des pompes à insuline, des outils chirurgicaux, des systèmes de surveillance des patients, etc. Grâce à nos connaissances variées, à notre curiosité insatiable et à notre désir d'aider tous ceux qui en ont besoin, nous proposons des technologies innovantes qui transforment la vie de deux personnes chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour. Attendez-en plus de notre part, car nous œuvrons pour soins qui intègrent le résultat d'analyses poussées de données (insight-driven care), les expériences qui mettent les personnes au premier plan, et de meilleurs résultats pour l'ensemble de la planète. Dans tout ce que nous faisons, nous concevons l'extraordinaire. Pour en savoir plus sur Medtronic (NYSE:MDT), consultez notre site www.Medtronic.com et suivez @Medtronic sur Twitter et LinkedIn .

Toute déclaration prospective est sujette à des risques et incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats attendus.

1 Le système MiniMed 780G et les capteurs Guardian™ 4 n'ont reçu que le label CE et ne sont pas commercialisés ou approuvés aux États-Unis.

2 Résultats rapportés par les patients dans le cadre de l'étude ADAPT : Questionnaire de satisfaction à l'égard du traitement du diabète (DTSQ) et enquête sur la peur de l'hypoglycémie (FHS)

3 Score moyen du DTSQ pour le bras AHCL vs MDI+isCGM (6,1 ± 7,55 vs 0,2 ± 6,84, p=0,0003), et score de la HFS pour le bras AHCL vs MDI+isCGM (-10,2 ± 15,51 vs -2,7 ± 13,08, p = 0,0409)

4 The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin dependent diabetes mellitus NIH external link. New England Journal of Medicine. 1993;329(14):977–986.

5 Carlson, A.L. et al. Safety and glycemic outcomes during the MiniMed™ Advanced Hybrid Closed-Loop system pivotal trial in adolescents and adults with type 1 diabetes. Diab Tech Ther 2021; in press.

6 Collyns.O. et al. Improved Glycemic Outcomes With Medtronic MiniMed Advanced Hybrid Closed-Loop Delivery: Results From a Randomized Crossover Trial Comparing Automated Insulin Delivery With Predictive Low Glucose Suspend in People With Type 1 Diabetes . Diab Care 2021, 44: 969-975

