-MESI, Ltd. seleccionada para formar parte del Google for Startups Accelerator: Europa como actor principal del sector sanitario

LJUBLJANA, Eslovenia, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La empresa eslovena MESI, Ltd. ha sido seleccionada para formar parte del Google for Startups Accelerator: Europa. El actual programa Google Accelerator, de tres meses de duración, reúne a 15 de las más prometedoras empresas emergentes tecnológicas europeas en el ámbito de la salud y el bienestar. Como uno de los principales innovadores de diagnóstico, MESI, Ltd. se centrará en mejorar sus soluciones con IA, gestión de mercado, Big Data, así como en las aportaciones a su estrategia y crecimiento.