MESI, Ltd. sélectionnée pour rejoindre l'accélérateur Google for Startups: Europe, acteur de premier plan dans le secteur des soins de santé

Pour les cinq prochaines années, MESI, Ltd. se concentrera sur les solutions de diagnostic complètes et les données intelligentes. Les données recueillies sur leur outil de multidiagnostic MESI mTABLET serviront à terme à la création d'une évaluation médicale prédictive (PMA) au moyen de l'intelligence artificielle. Fondée sur les données numériques provenant des antécédents du patient et des applications de diagnostic, la PMA permettra de détecter les affections à un stade précoce, de prédire les résultats futurs sur la base des données antérieures et de recommander des actions. Tout cela aidera les professionnels de la santé à établir des diagnostics et à prendre des décisions en moins de temps.

« Nous sommes fiers que nos innovations et notre vision aient abouti à notre participation au programme Google Accelerator. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie pour servir le système de santé avec des solutions de diagnostic de valeur », a déclaré Jakob Šušterič, PDG de MESI, Ltd.

À propos de l'entreprise :

MESI, Ltd. est une société innovante située en Europe qui développe et produit des dispositifs médicaux à des fins de diagnostic. Son objectif est de simplifier le diagnostic, en aidant les cliniciens à découvrir les maladies à un stade précoce. L'une de leurs solutions est le MESI mTABLET, un système combinant un ABI sans fil intelligent de 1 minute, un oxymètre de pouls flexible, un ECG, entièrement numérique, un TBI sans fil, un tensiomètre pour des lectures immédiates et un spiromètre avec une courbe débit-volume animée en temps réel. En cela, l'ABI et le TBI sont considérés comme cruciaux pour la détection rapide des maladies cardiovasculaires mortelles, tandis que le spiromètre et l'ECG peuvent aider à surveiller les effets d'une COVID longue au niveau des soins primaires.

