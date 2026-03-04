Netlight nombra a Håkan Fältmars como nuevo Director Financiero (CFO)

MADRID , 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Netlight, reconocida empresa internacional en el ámbito de la consultoría digital, anuncia la designación de Håkan Fältmars como Director Financiero (CFO), quien asumirá el cargo a partir del 30 de marzo de 2026. Este nombramiento marca un hito estratégico que fortalece aún más las capacidades y ambiciones de Netlight para continuar su crecimiento e innovación a nivel global. Tras un punto de inflexión en 2025, con un fuerte crecimiento en número de empleados, ventas y beneficios, esta decisión aprovecha este impulso y fortalece nuestra capacidad para seguir creciendo en el futuro.

Håkan Fältmars CFO Netlight

Como CFO, Håkan liderará la organización financiera de Netlight y dirigirá la evolución continua de la gestión financiera a escala global, apoyando la expansión internacional de la empresa.

Aporta una amplia experiencia tanto en empresas cotizadas como emprendedoras, con una trayectoria demostrada en el impulso del crecimiento y la transformación. Es reconocido por su compromiso con la cocreación, liderazgo flexible y empoderamiento de equipos, lo que lo convierte en una excelente opción para la cultura colaborativa y centrada en las personas de Netlight.

En Netlight, la cocreación constituye un pilar fundamental de nuestro éxito y se refleja tanto en nuestro entorno laboral como en nuestro singular modelo de liderazgo compartido por co-CEOs. Con la incorporación de Håkan, esperamos continuar haciendo crecer y evolucionar Netlight junto a nuestro equipo, consolidando aún más la gestión financiera mientras avanzamos en nuestro ambicioso camino de crecimiento internacional," comenta Anders Thall, Co-CEO de Netlight

"La experiencia de Håkan liderando las finanzas durante etapas de rápido crecimiento, transformación y excelencia operativa será de gran valor a medida que continuamos expandiéndonos. Su liderazgo centrado en las personas tendrá un impacto positivo y su experiencia estratégica contribuirá al valor a largo plazo de Netlight," añade Katri Junna, Co-CEO de Netlight.

Recientemente, Håkan tuvo un cargo de CFO y socio en Carico AB, una de las empresas de atención médica de más rápido crecimiento en Suecia. Previamente, fue CFO en Trustly, una empresa fintech global, donde lideró un gran equipo financiero, gestionó adquisiciones y redirigió con éxito el enfoque de la compañía hacia una rentabilidad sostenible.

"Me siento honrado y entusiasmado de unirme a Netlight en un momento tan dinámico. La dedicación de Netlight a la innovación, la cocreación y el crecimiento sostenible me motiva, y espero trabajar con nuestros co-CEOs y todo el equipo para crear valor a largo plazo", afirma Håkan Fältmars.

Sobre Netlight

Netlight es una firma internacional de consultoría digital que acompaña a empresas líderes, para destacar dentro del entorno digital, desde la definición estratégica hasta la implementación. Nuestro valor diferencial reside en la inteligencia colectiva de más de 2.000 consultores, que ofrecen un porfolio integral de servicios digitales, que abarcan desde la estrategia hasta el desarrollo tecnológico. Apoyamos a sectores que afrontan nuevos retos y oportunidades derivados de la innovación tecnológica, impulsando modelos de negocio más sólidos y competitivos. Netlight ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su crecimiento sostenible, por la excelencia en su gestión, como empleador de referencia y por su compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Estamos presentes en Estocolmo, Gotemburgo, Oslo, Helsinki, Copenhague, Múnich, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Zúrich, Colonia, Ámsterdam, Londres, Madrid y Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com

